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24.11.2020 18:09
Рубрика: Экономика

Цены на нефть превысили 47 долларов впервые с 6 марта этого года

Текст: Сергей Тихонов

Цены на нефть марки Brent превысили 47 долларов за баррель впервые с марта этого года, когда развалилась первая сделка о сокращении добычи ОПЕК+. Североамериканский сорт WTI торгуется выше 44 долларов. Об этом свидетельствуют данные портала investing.com.

Фото: iStock
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Основным драйвером роста стоимости "черного золота" стали новости об еще одной вакцине от коронавируса - британской AstraZeneca, которая показала среднюю эффективность 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и Бразилии.

Также котировки поддержала информация о том, что Управление общих служб США сообщило Джо Байдену, объявившему о своей победе на президентских выборах в Соединенных Штатах, о готовности начать процесс передачи власти. Считается, что новый глава Белого дома возьмет курс на развитие зеленой энергетики, что снизит инвестиции в сланцевую добычу нефти и газа.

Среди глобальных факторов позитивно влияющих на цены, стоит отметить растущий спрос на нефть в странах АТР, в первую очередь в Китае, связанный с возобновлением авиасообщения, а также рекордными объемами нефтепереработки. Кроме того статистика Baker Hughes из США о действующих буровых установках показала снижение их количества впервые после 9 недель роста, что немного сняло напряжение рынка по поводу восстановления объемов добычи нефти в стране.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

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