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24.11.2020 19:54
Рубрика: Спорт

Черчесов объяснил, почему не подал в отставку

Текст: Максим Домчев
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не намерен уходить в отставку со своего поста.

"Главному тренеру сборной России не следует это делать. Если бы это следовало делать, я бы это сделал. Такая всего одна игра. Она была безобразно сыграна, но надо делать вывод. Мы решили глобальную задачу, отобрались на чемпионат Европы", - сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".

Фото: Михаил Шапаев / РИА Новости
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По словам наставника российской команды, обидно, что в итоге первое место в группе заняла команда, которую сборная России обыграла и сыграла с ней вничью.

Также Черчесов в очередной раз посетовал на проблемы с составом, которые помешали удачно сыграть в Сербии.

"Есть команда, которую ты привез в Сербию и за которую ты отвечаешь, но ты не можешь ответить, потому что это не команда, а игроки, собранные в короткий срок. В Турции был оптимальный состав на поле из тех, кто был в распоряжении. Это та игра, где мы выглядели командой, никто не знает, как бы все закончилось, если бы не ошибки, не буду говорить кого или чего", - сказал он.

Напомним, сборная России потерпела поражения в двух заключительных матчах Лиги наций против сборных Турции (2:3) и Сербии (0:5).

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