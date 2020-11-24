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24.11.2020 20:47
Рубрика: Спорт

Черчесов отреагировал на слова гендиректора "Спартака" о травме Соболева

Текст: Максим Домчев
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на обвинения генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова, который заявил, что в национальной команде подвергли опасности здоровье Александра Соболева.
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Во время эфира на канале "Матч ТВ" Черчесов признался, что удивлен подобными высказываниями и заявил, что находится в контакте с владельцем "Спартака" Леонидом Федуном.

"Для меня это такое же удивление, как и для вас. Высказывание генерального директора "Спартака". Не знаю, это его личное высказывание или мнение клуба. Но с Леонидом Арнольдовичем Федуном я сам был в переписке. Он прекрасно все знает. Если футболист готов играть и тренировался все тренировки, а колено у него замкнуло, когда он вставал. Вот я сейчас встану и у меня колено замкнет - это вы виноваты что-ли? Вот такая ситуация", - сказал Черчесов.

Наставник российской сборной добавил, что его удивило молчание самого Соболева в этой ситуации.

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"Но почему футболист молчит? У каждого футболиста на сборе мы спрашиваем, как и чего. Он все тренировки провел вообще без проблем, сыграл. Кстати, игрок того же "Спартака" Зобнин перед игрой с Молдавией на разминке показал, что у него что-то побаливает, и мы его освободили, он не был в заявке, а потом провел великолепный матч с Турцией и вернулся в клуб. Мы никого не заставляем", - сказал он.

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