"Чудо-Женщина 2" выйдет в прокат в России позже, чем в остальном мире

Недавняя новость о том, что сиквел "Чудо-Женщины" больше не будут переносить и 25 декабря одновременно выпустят в кинотеатрах и на HBO Max, порадовала многих любителей кинокомиксов по всему миру.

Причем в странах, где стриминговый сервис недоступен, премьера должна была состояться еще раньше - 16 декабря.

Но, как сообщает "Бюллетень кинопрокатчика", в нашей стране ленту о приключениях Дианы Принс ждет иная судьба.

Российская премьера назначена на 14 января 2021 года, а с 7 января у картины будет превью в IMAX.

Таким образом, супергероиня в исполнении Галь Гадот появится на отечественных больших экранах практически через месяц после общемирового старта.

Причины переноса "Чудо-Женщины: 1984" Warner Bros. пока не называет.