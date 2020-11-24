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24.11.2020 18:11
Рубрика: Экономика

Поля с покрытием

Аграриям возместят потери от ЧС
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 265(8319)
Группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Алексеем Гордеевым внесла законопроект, предусматривающий введение новой системы агрострахования с господдержкой. В дополнение к существующей предлагается добавить защиту от чрезвычайных ситуаций (ЧС). Возмещать предлагается прямые затраты аграриев.

Основное отличие новой системы будет состоять в подходе к оценке ущерба и порядку страхового возмещения хозяйству, пояснил поясняет президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов. При страховании от риска ЧС планируется возмещение не стоимости планируемого и утраченного хозяйством будущего урожая, а только прямых затрат агрария на обработку пострадавших от ЧС посевов или посадок - вспашку, сев, внесение удобрений. Соответственно, ожидается, что методика оценки ущерба серьезно упростится и сократятся сроки выплаты страхового возмещения, которые не будут привязаны к срокам уборки урожая.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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Сейчас дождаться возмещения потерь от засухи или града можно только после длительной процедуры оценки рисков. Сама процедура непрозрачна, да и стоимость страховки даже с учетом господдержки (50% от стоимости полиса) оказывается не всем по карману.

Законопроект предусматривает увеличение субсидирования государством расходов малого и среднего бизнеса до 80% от страховой премии по рискам ЧС. Для остальных аграриев размер субсидии в первый год тоже будет равен 80% от премии, потом каждый год размер господдержки будет снижаться до 50% от страховой премии.

Введение страхования риска ЧС должно стать одним из инструментов вовлечения малых и средних хозяйств в систему агрострахования, считает Корней Биждов. По оценке НСА, сейчас около 75% от общего количества хозяйств, имеющих договора агрострахования, - крупные хозяйства.

Также законопроект предусматривает возможность дополнительных программ страхования с учетом особенностей производства для отдельных отраслей. Например, для садоводов будет интересно страховать качество плодов.

Однако, по словам Биждова, для страховой компании должна быть гарантирована возможность как подтвердить факт наступления ЧС, так и оценить реальный ущерб. Для этого нужно в законе предусмотреть объективный и прозрачный механизм оценки ущерба при ЧС, считает эксперт.

Новая система агрострахования позволит вовлечь в этот процесс малые и средние хозяйства

"Практика бюджетного возмещения в прошлые годы продемонстрировала, что, когда региональные органы управления АПК предоставляли сведения в Минсельхоз о заявленных потерях аграриев, далеко не все убытки имели подтверждение. Чтобы страховая система работала стабильно, она должна быть защищена от подобных явлений, требуется общая объективная методика оценки ущерба", - пояснил Биждов.

Введение двухуровневой системы агрострахования с господдержкой давно обсуждается в отраслевом сообществе. Минсельхоз внес законопроект об этом в правительство в октябре этого года. Участники рынка считают, что утверждение новой системы через Госдуму позволит внедрить ее быстрее. При этом, начиная с прошлого года, благодаря введению господдержки российский рынок агрострахования и так совершил прорыв. По его итогам года рынок субсидируемого страхования растениеводства увеличился в три раза, застрахованные площади - в четыре раза. По прогнозам минсельхоза, в 2020 году удастся застраховать не менее 6,2 млн га посевной площади, то есть почти в 1,5 раза выше уровня 2019 года (4,3 млн га). Впрочем, это составит не более 8% площадей.

Экономика АПК Господдержка АПК

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