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24.11.2020 13:15
Рубрика: В мире

Дети иммигрантов в Швеции отстают в развитии

Текст: Надежда Ермолаева

Дети иммигрантов, проживающих в Швеции, отстают в своем развитии на два-три года от детей, для которых шведский является родным языком.

Фото: AMIR NABIZADEH/EPA
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"У половины шестилетних детей иммигрантов настолько плохой шведский язык, что не соответствуют критериям поступления в начальную школу", - сообщает директор начальной школы Хаппи Хилмарсдоттир-Аренвалл.

Сложность заключается в том, что приехавшие в Швецию семьи практически не общаются с местным населением и живут в своих национальных гетто. Из-за этого ни у них, ни у их детей, не формируются языковые навыки. Языковые курсы, на которые шведское государство ежегодно тратит колоссальные средства, не способны изменить ситуацию. Учителя требуют от властей активнее решать создавшуюся проблему.

Между тем в Швеции впервые за 20 лет зафиксировали дефицит мигрантов. "У нас сегодня исторически низкое количество соискателей убежища. Основная причина - глобальные ограничения на поездки. Даже если вы пересечете Средиземное море на лодке, уехать из таких стран, как Италия и Греция, дальше в Европу очень сложно", - рассказал директор по планированию Шведского миграционного управления Хенрик Холмер.

В мире Европа Швеция

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