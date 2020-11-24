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24.11.2020 19:01
Рубрика: Власть

Время работы

Дмитрий Медведев предложил обновить законодательство о занятости
Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Федеральный выпуск № 265(8319)
Новый закон о самозанятых, материальная компенсация за ненормированный рабочий день и совершенствование оплаты труда - с такими инициативами выступил председатель "Единой России", зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Во вторник он принял участие в обсуждении поправок в социально-трудовое законодательство. Медведев заявил, что работа над законопроектом об удаленной занятости завершается. Партия собрала предложения работодателей и профсоюзов в регионах и подготовила на их основе поправки ко второму чтению документа, которое пройдет сегодня. "Призываю наших коллег-депутатов поддержать документ, чтобы он смог заработать с 1 января 2021 года", - сказал председатель ЕР.

В России будут разработаны новые трудовые нормативы

Он отметил, что трудовое законодательство в России не было рассчитано на массовый перевод сотрудников на удаленную работу из-за пандемии. В свою очередь глава минтруда Антон Котяков сообщил, что сегодня в России дистанционно трудятся почти 3,7 миллиона человек. По его словам, такая форма работы будет распространена и после пандемии.

Медведев также предложил разработать законопроект о самозанятых. "С перечислением прав, возможностей, гарантий, которые существуют для этой категории. В нем нужно четко разграничить самозанятых и наемных работников, в том числе дистанционных, чтобы не было злоупотреблений", - сказал лидер ЕР. По его словам, введение специального налогового режима было своевременным и правильным решением, но сейчас есть примеры, когда недобросовестные работодатели переводят работников в статус самозанятых, чтобы не платить подоходный налог и во внебюджетные фонды. В итоге люди лишаются социальных гарантий.

Сегодня в России дистанционно трудятся почти 3,7 млн человек

До конца осенней сессии ЕР планирует внести поправки в закон о занятости. "В серьезном обновлении нуждается законодательство о занятости, принятое почти 30 лет назад и никак не поменявшееся в своей основе", - сказал Медведев. Он выступил за сокращение документооборота и бюрократических процедур для граждан, которые хотят встать на учет в службе занятости. Отдельный вопрос - понятие ненормированного рабочего дня. Трудовой кодекс еще с советских времен не предусматривает денежную компенсацию в таких случаях. "Возможны разные пути решения этой проблемы - стоит посмотреть и на возможность дополнительного отпуска, и введения материальной компенсации", - отметил Медведев. По его словам, сейчас предусмотрена компенсация в виде дополнительного трехдневного отпуска, но далеко не всем это нужно.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия"

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