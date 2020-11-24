До конца года вакциной "Спутник V" привьют 40 тысяч добровольцев

До конца года полный цикл вакцинации, состоящий из двукратного введения препарата "Спутник V", в рамках клинических исследований пройдут 40 тысяч добровольцев, сообщил сегодня замдиректора по науке НИЦ имени Гамалеи Денис Логунов.

"На сегодняшний день проиммунизировано больше 22 тысяч человек компонентом [вакцины], обоими компонентами проиммунизировано более 18 тысяч человек, - уточнил Денис Логунов. - Клинические исследования идут в плановом режиме. Планируем по той скорости набора, которая сейчас наблюдается, до конца года ввести все компоненты - и плацебо, и вакцину - всем участникам. Это 40 тысяч человек".

Все исследования проходят в штатном порядке, отметил эксперт. "Мы наблюдаем те же побочные эффекты, которые мы наблюдали в клинических исследованиях I и II фазы. Основными побочными эффектами является боль в месте введения, температура, иногда, редко - головная боль", - уточнил Логунов.

По его словам, эти незначительные побочные проявления наблюдаются примерно у 30-40% получивших вакцину. "Более точный подсчет мы представим в ближайшее время, где представим абсолютно всю палитру тех побочных эффектов, которые мы наблюдаем в нашем исследовании", - заключил Денис Логунов.