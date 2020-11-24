Догузова: Чартеры помогли снизить стоимость туров в два раза

Стоимость пакетных туров снизилась в два раза благодаря чартерам, рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"С помощью чартеров удалось снизить стоимость пакетного комплексного тура в 1,5‑2 раза - в тур входят перелет, проживание и, как правило, еще и завтрак. По некоторым чартерным направлениям общая цена всего "пакета" в 1,5 раза ниже, чем стоимость только одного авиабилета", - сказала Догузова в интервью aif.ru.

В Шерегеш тур на двоих на неделю, включая перелет и проживание, начинается от 40 тысяч рублей. Если же бронировать авиабилет на регулярный рейс самостоятельно, то только перелет на одного человека будет стоить больше 20 тысяч рублей, привела она пример.

В качестве новинки этого зимнего сезона Догузова назвала курорт "Солнечная долина" в Челябинской области. Туда один из туроператоров запускает пакетные туры.

По словам руководителя Ростуризма, трендом этого зимнего сезона в целом стал оздоровительный отдых. В России для этого вида туризма много возможностей, так как природные лечебные ресурсы и оздоровительные курорты расположены по всей стране. "Особенно такой отпуск показан тем, кто переболел коронавирусом и теперь восстанавливается", - заметила Догузова. В санаториях разработаны специальные предложения и реабилитационные программы.

Также глава Ростуризма отметила, что в России есть термальные источники, которые способствуют укреплению иммунитета и профилактике простудных заболеваний. "Не будем забывать про знаменитые курорты Кавказских Минеральных Вод: Ессентуки, Кисловодск, Железноводск, Пятигорск. Свои традиции и историю имеют и термальные источники Краснодарского края - известная сочинская Мацеста. Есть минеральные источники и на камчатской Паратунке. Целебными свойствами знамениты радоновые ванны алтайской Белокурихи", - заметила она. Только в Тюменской области более 20 оборудованных терм.

По словам Догузовой, востребованы этой зимой, конечно и южные курорты России. Например, в Крыму можно посетить красивейшие парки дворцов, императорских резиденций без очередей. Дороги Крымского полуострова - одни из самых красивых в мире. "Их даже с Европой сложно сравнить: едешь, и все время открываются невероятные по красоте виды, так что можно подарить себе незабываемое автомобильное путешествие", - сказала Догузова.