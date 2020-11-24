Догузова: Чартеры помогли снизить стоимость туров в два раза

Новости

На Урале пассажир попытался вывезти в Китай элитные трубки для табака 13:20
В Эстонии ужесточили карантинные меры 13:18
"Маша и Медведь" становится самым востребованным детским шоу в мире 13:16
Песков: Путин не может быть добровольцем в вакцинации от COVID-19 13:15
Назван самый популярный новый сериал Netflix 13:08
В апельсинах нашли вещество для защиты от коронавируса 13:02
Появилось фото актера Прилучного после предполагаемого избиения 13:01
Гражданам стран Евразийского союза станет проще взять кредит в РФ 12:59
Медпомощь станет доступнее сельским жителям 12:58
В Минске проходит заседание постоянных представителей стран Содружества 12:52
20-летний регбист умер после тренировки 12:51
Предустановку российского софта могут перенести на апрель 2021 года 12:47
Минпросвещения обсуждает новую систему оплаты труда учителей 12:44
Испанский король ушел на карантин после контакта с заболевшим COVID-19 12:42
Глава Роспотребнадзора предсказала ежегодное возвращение коронавируса 12:32
Ущерб от таяния вечной мерзлоты может составить до 9 трлн рублей к 2050 году 12:31
В Швейцарии хотят ввести "пропуска свободы" от COVID-19 12:31
В Госдуму внесен законопроект о студенческом капитале 12:25
В Подмосковье воры угнали иномарки на 5,5 миллиона рублей 12:24
ВОЗ: Каждые 17 секунд в Европе от коронавируса умирает один человек 12:15
Анна Попова: Первую волну пандемии Россия преодолела благополучно 12:04
Красный крест пошлет в Карабах в четыре раза больше сотрудников 11:56
Лукашенко: Минск заинтересован в неконфликтном и эффективном сотрудничестве 11:46
Большинство россиян за обязательное ношение масок в общественных местах 11:37
Спасатели нашли в Каме затонувший УАЗ с телом водителя 11:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
24.11.2020 12:53
Рубрика: Экономика

Догузова: Чартеры помогли снизить стоимость туров в два раза

Текст: Евгений Гайва
Стоимость пакетных туров снизилась в два раза благодаря чартерам, рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

"С помощью чартеров удалось снизить стоимость пакетного комплексного тура в 1,5‑2 раза - в тур входят перелет, проживание и, как правило, еще и завтрак. По некоторым чартерным направлениям общая цена всего "пакета" в 1,5 раза ниже, чем стоимость только одного авиабилета", - сказала Догузова в интервью aif.ru.

Фото: iStock
Россияне назвали места для идеальной встречи Нового года

В Шерегеш тур на двоих на неделю, включая перелет и проживание, начинается от 40 тысяч рублей. Если же бронировать авиабилет на регулярный рейс самостоятельно, то только перелет на одного человека будет стоить больше 20 тысяч рублей, привела она пример.

В качестве новинки этого зимнего сезона Догузова назвала курорт "Солнечная долина" в Челябинской области. Туда один из туроператоров запускает пакетные туры.

По словам руководителя Ростуризма, трендом этого зимнего сезона в целом стал оздоровительный отдых. В России для этого вида туризма много возможностей, так как природные лечебные ресурсы и оздоровительные курорты расположены по всей стране. "Особенно такой отпуск показан тем, кто переболел коронавирусом и теперь восстанавливается", - заметила Догузова. В санаториях разработаны специальные предложения и реабилитационные программы.

Также глава Ростуризма отметила, что в России есть термальные источники, которые способствуют укреплению иммунитета и профилактике простудных заболеваний. "Не будем забывать про знаменитые курорты Кавказских Минеральных Вод: Ессентуки, Кисловодск, Железноводск, Пятигорск. Свои традиции и историю имеют и термальные источники Краснодарского края - известная сочинская Мацеста. Есть минеральные источники и на камчатской Паратунке. Целебными свойствами знамениты радоновые ванны алтайской Белокурихи", - заметила она. Только в Тюменской области более 20 оборудованных терм.

По словам Догузовой, востребованы этой зимой, конечно и южные курорты России. Например, в Крыму можно посетить красивейшие парки дворцов, императорских резиденций без очередей. Дороги Крымского полуострова - одни из самых красивых в мире. "Их даже с Европой сложно сравнить: едешь, и все время открываются невероятные по красоте виды, так что можно подарить себе незабываемое автомобильное путешествие", - сказала Догузова.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Развитие туризма в России

Главное сегодня

Песков: Путин не может быть добровольцем в вакцинации от COVID-19
Президентский проект о Госсовете прошел второе чтение
Глава Роспотребнадзора предсказала ежегодное возвращение коронавируса
Трамп разрешил своей администрации начать процесс передачи власти Байдену
ВОЗ: Каждые 17 секунд в Европе от коронавируса умирает один человек
В России могут изменить систему выплат накопительной части пенсии
Дачную амнистию могут продлить до 2026 года