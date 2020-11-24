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Эксперт назвал приложения, которые надо регулярно удалять со смартфона

Текст:   Антон Благовещенский
24.11.2020,  
18:53
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Память смартфона ежемесячно нужно ежемесячно исследовать и удалять приложения, которые пользователь не запускает, чтобы расчистить место в памяти устройства.

Об этом агентству "Прайм" рассказал глава агентства Telecom Daily Денис Кусков.

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По словам эксперта, это позволит сэкономить как память, так и интернет-трафик, поскольку приложения регулярно обновляются. Кусков отметил, что у большинства людей на смартфоне установлено около ста приложений, но используются постоянно примерно десять из них.

Также можно попытаться ускорить работу смартфона, отключив push-уведомления от неиспользуемых приложений и отключив их работу в фоновом режиме, советует специалист.

Кроме того, необходимо регулярно проводить удаление ненужных и дублирующихся фотографий - это позволит использовать меньше места в облачном хранилище и сэкономить на ежемесячной подписке, перейдя на более дешевый тариф.

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