Эксперт назвал приложения, которые надо регулярно удалять со смартфона

Память смартфона ежемесячно нужно ежемесячно исследовать и удалять приложения, которые пользователь не запускает, чтобы расчистить место в памяти устройства.

Об этом агентству "Прайм" рассказал глава агентства Telecom Daily Денис Кусков.

По словам эксперта, это позволит сэкономить как память, так и интернет-трафик, поскольку приложения регулярно обновляются. Кусков отметил, что у большинства людей на смартфоне установлено около ста приложений, но используются постоянно примерно десять из них.

Также можно попытаться ускорить работу смартфона, отключив push-уведомления от неиспользуемых приложений и отключив их работу в фоновом режиме, советует специалист.

Кроме того, необходимо регулярно проводить удаление ненужных и дублирующихся фотографий - это позволит использовать меньше места в облачном хранилище и сэкономить на ежемесячной подписке, перейдя на более дешевый тариф.