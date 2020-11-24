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24.11.2020 17:39
Рубрика: Власть

Эксперты: В условиях пандемии важна прямая коммуникация власти и граждан

Текст: Ксения Воронцова
Открытость - самая выгодная и правильная стратегия поведения региональных властей в условиях пандемии. Об этом говорили на круглом столе главы субъектов Федерации и эксперты. Важно также наладить прямую коммуникацию с населением. Здесь возможны разные варианты: одни губернаторы проводят прямые эфиры в соцсетях, другие - лично звонят больным COVID-19.

Директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына на круглом столе в ТАСС отметила, что важно обмениваться опытом между регионами, выявлять лучшие практики и тиражировать их. Она рассказала об основных трендах, которые выделяют эксперты ЭИСИ. Кроме традиционных источников информации появляются и новые - горячие линии, колл-центры, каналы оперативных штабов по коронавирусу, прямые эфиры глав регионов в соцсетях. Дарья Кислицына привела в пример сервисы для оповещения о результатах тестирования на коронавирус, горячие линии для людей с симптомами ОРВИ в Забайкальском крае, на Сахалине - они снижают нагрузку на системы здравоохранения. По ее словам, также и другие управленческие и коммуникативные практики становятся более открытыми.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Директор по политическому анализу Института социального маркетинга "Инсомар" Виктор Потуремский представил результаты исследования по восприятию в обществе коммуникационных практик властей. По его словам, растет запрос на информацию, не связанную с пандемией. При этом темы здравоохранения, образования и экономики в этот период остаются в лидерах.

Эксперт назвал факторы успешной коммуникации. Среди них - образ представителя власти, соблюдающего меры борьбы с распространением коронавируса, использование правильной лексики (слова сочувствия и поддержки, без негатива), честное обсуждение тем, связанных с COVID-19, а также обращение к вопросам других сфер жизни, благоприятному будущему.

Своим опытом поделился глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Он рассказал о практике проведения ежедневных прямых эфиров в социальных сетях. Они, по его словам, четко показывают проблемы, помогают бороться с фейками.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов заявил о важности открытого общения с населением. "Открытость - самая выгодная стратегия региона. Да, она сложная, но если работать на результат и вдолгую, то иного пути нет. Открытость - это еще и синоним развития. Благодаря обратной связи мы видим свои ошибки и недостатки", - считает он.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал о личной практике звонков людям, болеющим COVID-19, о ведении прямых эфиров Instagram. "Открытость - это не только развитие, но и построение доверия. На мой взгляд, эффективность борьбы с пандемией измеряется и доверием населения своему правительству", - отметил он.

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