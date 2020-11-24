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24.11.2020 05:37
Рубрика: В мире

Главу службы безопасности Apple обвинили во взяточничестве

Текст: Максим Макарычев

Начальнику службы безопасности корпорации Apple накануне предъявлено обвинение во взяточничестве. Прокуратура Калифорнии утверждает, что он пообещал пожертвовать 200 iPad офису шерифа округа Санта-Клара, чтобы получить четыре разрешения на так называемое скрытое оружие для сотрудников Apple.

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Окружная прокуратура округа Санта-Клара сообщила, что большое жюри предъявило обвинение руководителю службы безопасности Apple 50-летнему Томасу Мойеру и двум офицерам офиса шерифа, сообщает Reuters. Офицерам было предъявлено обвинение в вымогательстве взяток за выдачу разрешений на скрытое ношение огнестрельного оружия, которое в Калифорнии является незаконным без разрешения, а шерифы округов имеют широкие полномочия в отношении его выдачи.

Обвинения были предъявлены на фоне продолжающегося расследования масштабного дела о коррупции, проводимого окружной прокуратурой округа Санта-Клара, в связи с утверждениями о том, что взносы в избирательную кампанию шерифа Лори Смит в 2018 году были обменены на разрешения на скрытое оружие. Это дело не касалось Apple. В большинстве штатов США должность шерифа является выборной, а срок его полномочий составляет два-четыре года.

Адвокат Мойера Эд Свенсон заявил о невиновности своего подзащитного. По его словам, Мойер подал заявку на получение разрешения на оружие для некоторых сотрудников службы безопасности Apple, чтобы защитить руководителей и сотрудников корпорации после стрельбы в других технологических компаниях Кремниевой долины, в частности, после инцидента в штаб-квартире YouTube в 2018 году.

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