Главу службы безопасности Apple обвинили во взяточничестве

Начальнику службы безопасности корпорации Apple накануне предъявлено обвинение во взяточничестве. Прокуратура Калифорнии утверждает, что он пообещал пожертвовать 200 iPad офису шерифа округа Санта-Клара, чтобы получить четыре разрешения на так называемое скрытое оружие для сотрудников Apple.

Окружная прокуратура округа Санта-Клара сообщила, что большое жюри предъявило обвинение руководителю службы безопасности Apple 50-летнему Томасу Мойеру и двум офицерам офиса шерифа, сообщает Reuters. Офицерам было предъявлено обвинение в вымогательстве взяток за выдачу разрешений на скрытое ношение огнестрельного оружия, которое в Калифорнии является незаконным без разрешения, а шерифы округов имеют широкие полномочия в отношении его выдачи.

Обвинения были предъявлены на фоне продолжающегося расследования масштабного дела о коррупции, проводимого окружной прокуратурой округа Санта-Клара, в связи с утверждениями о том, что взносы в избирательную кампанию шерифа Лори Смит в 2018 году были обменены на разрешения на скрытое оружие. Это дело не касалось Apple. В большинстве штатов США должность шерифа является выборной, а срок его полномочий составляет два-четыре года.

Адвокат Мойера Эд Свенсон заявил о невиновности своего подзащитного. По его словам, Мойер подал заявку на получение разрешения на оружие для некоторых сотрудников службы безопасности Apple, чтобы защитить руководителей и сотрудников корпорации после стрельбы в других технологических компаниях Кремниевой долины, в частности, после инцидента в штаб-квартире YouTube в 2018 году.