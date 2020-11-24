Госдума одобрила проект о поддержке регионов и бизнеса

Володин в комментарии журналистам отметил, что законопроект подготовлен по поручению президента. Инициатива увеличивает срок бюджетных кредитов регионам на пополнение их бюджетов. "В прошлую сессию в качестве антикризисной меры мы увеличили срок выдачи бюджетных кредитов с трех месяцев до полугода. Это решение показало свою эффективность, и теперь срок будет продлен почти до года", - заявил спикер.

Решения, заложенные в проекте, позволят регионам отказаться от дорогих коммерческих займов, снизить долговую нагрузку и направить необходимые средства на восстановление экономики и решение первоочередных задач, подчеркнул глава нижней палаты.

Во втором чтении законопроекта депутаты приняли ряд поправок. В частности, все сэкономленные регионом средства не уйдут обратно в федеральный бюджет. Регион сможет их оставить при условии направления денег на реализацию нацпроектов.

Еще одна поправка позволит обеспечить в текущем году рефинансирование задолженности регионов по казначейским кредитам со сроком погашения до 1 июля 2021 года. Это произойдет за счет бюджетных кредитов под 0,1%. "Тогда субъектам Федерации не придется в конце года занимать в коммерческих банках, чтобы погасить казначейские кредиты", - пояснил Володин.

Также до конца 2020 года приостанавливается положение о взыскании непогашенной задолженности по казначейским кредитам за счет отчислений налогов и сборов. "Это будет означать, что на регионы не будут наложены санкции за формально просроченную задолженность", - рассказал спикер.

Кроме того, будет сдвинут предельный срок погашения казначейских кредитов с 25 ноября на 15 декабря. Это позволит регионам качественнее планировать исполнение своих бюджетов.

А еще продлена на 2021 год возможность оказывать финансовую поддержку компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые пострадали в период пандемии.

Субъектам Федерации также дается на постоянной основе право на превышение верхнего предела бюджетного дефицита на размер депозитов, направленных на расходы. "Это была просьба регионов, которые смогут использовать средства, накопленные ранее на депозитах, даже в случае превышения порога дефицита, - сообщил Вячеслав Володин. - Такое решение особенно важно сейчас, когда из-за пандемии региональные доходы снижаются".