Госдума одобрила рост пенсий выше инфляции

Госдума приняла бюджет Пенсионного фонда на предстоящие три года во втором чтении. Согласно документу, индексация страховых пенсий в 2021 году превысит уровень инфляции и составит 6,3%.

В 2022 и 2023 годах, согласно проекту, страховые пенсии увеличатся на 5,9% и 5,6% соответственно. Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля 2021 года вырастут на 2,6%. В 2022 году, согласно проекту, они будут проиндексированы на 8,5%, 2023 году - на 0,9%. Отметим, что такой вид пенсий положен тем, кто не смог набрать нужного количества пенсионных баллов и наработать необходимый стаж для назначения страховой пенсии. Социальная пенсия повышаетcя в соответствии с прогнозом роста прожиточного минимума пенсионера.

Проект также предполагает, что размер материнского капитала в 2021-2023 годах будет проиндексирован исходя из инфляции. В 2021 году - на 3,7%, в 2022 - 2023 годах - на 4%. Например, если право на материнский капитал возникло до 31 декабря 2019 года включительно, а также при рождении первого ребенка в 2020 году, размер выплаты в 2021 году составит 483 881,83 рубля, в 2022 году - 503 237,10 рубля, в 2023 году - 523 366,58 рубля.

Доходы Пенсионного фонда в 2021 году составят 9,1 трлн рублей, в 2022 году - 10 трлн и в 2023 году - 10,5 трлн рублей.

В третьем чтении законопроект предложено рассмотреть 26 ноября.