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24.11.2020 15:35
Рубрика: Экономика

Госдума приняла закон о реформе системы ОМС

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в третьем чтении закон о реформе обязательного медицинского страхования (ОМС). С 1 января 2021 года частные страховые компании исключаются из работы с федеральными клиниками.
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Согласно новому закону, федеральному фонду ОМС перейдут полномочия страховщиков в отношении контроля и финансирования медпомощи, которую оказывают такие учреждения. Отмечается, что правительство будет устанавливать нормативы объемов оказания специализированной (в том числе высокотехнологичной) помощи. Кроме того, кабинет министров определит необходимые для таких федеральных центров затраты. В 2021 году на эти цели предусмотрено 119,4 млрд рублей.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Володин объяснил необходимость реформы ОМС

Как ранее объяснил глава думского Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, федеральные медицинские организации, включая университетские клиники, финансировались регионами по остаточному принципу. И в результате зарплаты их сотрудников оказались в разы меньше доходов медиков в городских и областных больницах. Неспроста из значимых для страны центров стали уходить высококвалифицированные кадры.

Благодаря принятию нового закона ситуация изменится, ведь вводится "механизм по сути целевого финансирования федеральных медицинских организаций", подчеркнул глава комитета. И самое главное, по его словам, - это то, что выиграют граждане. Ведь региональные власти смогут не отвлекать на госклиники столь необходимые на местах средства. А те пациенты, которым нужна высокотехнологичная помощь, получат ее оперативнее и качественнее.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя ранее проект, говорил, что он позволит исключить конкуренцию за финансирование федеральных центров с остальными медучреждениями. А также - убрать лишнее звено в виде страховщиков-посредников между фондом ОМС и медицинскими организациями. Таким образом, отвечать за медпомощь будет государство, решая эту задачу через прямое финансирование высокотехнологичных учреждений.

Экономика Страхование Реформа системы медицинского страхования

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