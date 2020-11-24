Гражданам стран Евразийского союза станет проще взять кредит в РФ

Минфин внес в правительство проект распоряжения об обмене кредитными историями в рамках Евразийского экономического союза (РФ, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия).

"Проект соглашения даст возможность россиянам и юрлицам получать кредиты в странах, входящих в союз, а их гражданам - в России, отметил директор Департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. - Сейчас же банки неохотно кредитуют нерезидентов, в том числе из-за сложности проверки заемщиков".

Соглашение активно обсуждалось еще с 2016 года, оно должно стать одним из ключевых элементов общего финансового рынка на евразийском пространстве.

Обмен сведениями из бюро кредитных историй будет производиться при согласии заемщика.