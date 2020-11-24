Иммигрант из России пожалован в пожизненные пэры в Британии

Евгений Лебедев - сын весьма известного российского предпринимателя и экс-банкира Александра Лебедева - получил от королевы Великобритании Елизаветы II титул барона Хэмптонского и Сибирского. А также стал пожизненным пэром с правом заседать в палате лордов английского парламента. Об этом сообщил официальный вестник британского правительства The London Gazette.

Изначально, по данным английских СМИ, Лебедев-младший якобы замахнулся ни много ни мало на титул "лорда Московского". Такую заявку в Букингемском дворце отклонили, поскольку по существующим геральдическим правилам разрешение на использование иностранного географического названия должно давать правительство соответствующей страны. Получается, что далекую Сибирь британская корона к России не относит (!), и с легкой монаршей руки Евгений Лебедев, сидя на берегах Темзы, стал обладателем скрепленной печатью Елизаветы II жалованной грамоты и титула "барона Сибирского в Российской Федерации".Теперь новоиспеченному аристократу предстоит присягнуть на верность британской короне и после этого начиная со следующего месяца получить право участвовать в заседаниях палаты лордов.

Рассмотреть кандидатуру Лебедева-младшего в качестве члена палаты лордов порекомендовал Букингемскому дворцу премьер Борис Джонсон. С ним, как и с возглавляемой Джонсоном Консервативной партией семья Лебедевых поддерживает многолетние связи. При этом, по данным СМИ, речь шла не только о дружбе и совместных тусовках, но и о финансово-информационной поддержке Джонсона и тори на выборах. Для ее оказания у Лебедевых все было под рукой - заработанные в России многомиллионные средства, а также купленные на них в 2009 году британские печатные издания Independent и Evening Standard (по словам самого Евгения, "в спасение двух великих газет" было вложено 120 миллионов фунтов стерлингов).

Услуга за услугу, сэр - в палате лордов сегодня числятся более 800 формальных по своим обязанностям и номинальных по полномочиям пэров, большинство из которых стали таковыми исключительно по личным рекомендациям премьеров, и ничего нового здесь нет. За исключением одного: Евгений Лебедев - первый в истории русский, которому британской королевой дарован столь престижный и статусный титул чопорной британской аристократии. Официально, это сделано за выдающиеся заслуги в области благотворительности (за последние 10 лет, в том числе на помощь бездомным и борьбу с незаконной продажей животных собрано 75 миллионов фунтов стерлингов), а также развитие британской медиаиндустрии (бывшие в предбанкротном состоянии Independent и Evening Standard превращены в бесплатные газеты для лондонцев).

Ранее Лебедев-младший якобы замахнулся на титул "лорда Московского"

Казалось бы, радоваться надо за то, что "наши люди" становятся элитой и пробивают себе дорогу в высший свет Лондонграда. Однако человек, провозглашенный в зарубежье "бароном Сибирским" и предпочитающий на страницах газеты Daily Mail называть себя иммигрантом в первом поколении, ни радостных эмоций, ни сочувствия у большинства россиян, разумеется, не вызовет. Может, потому, что обосновавшийся в Лондоне с восьмилетнего возраста Евгений Лебедев ,получивший в 2010 году британское подданство, совсем "не наш человек" и ничего не сделал для своей родной страны?