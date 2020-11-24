До декабря гражданам нужно заплатить налоги на имущество, на землю, а также транспортный налог. Их платит огромное число людей - собственники квартир, комнат, домов, земельных участков и транспортных средств.
Физлицам все эти налоги начисляются налоговой инспекцией на основании данных об имуществе. Учитываются сведения об имуществе, кадастровой стоимости земли и строений, мощности двигателя автомобиля, периоде владения, коэффициентах, ставках, вычетах и льготах.
Суммы к оплате указаны в налоговых уведомлениях. Это не рекомендуемые, не добровольные, а обязательные платежи, которые следует платить в срок. После 1 декабря начисления становятся задолженностью, кроме того, будут начисляться пени.
В этом году в налогообложениях имущества физлиц снова произошли изменения.
По транспортному налогу отменен вычет в размере платы за вред, который дорогам федерального значения причиняют большегрузы (автомобили с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн), появился беззаявительный порядок предоставления льгот, расширился перечень автомобилей, за которые будет начислен повышенный коэффициент ("налог на роскошь").
По земельному налогу вводится вычет, уменьшающий налог на кадастровую стоимость 600 квадратных метров по одному земельному участку для предпенсионеров, а также применяются новые результаты государственной кадастровой оценки земель, вступившие в силу с 2019 года (с ними можно ознакомиться, получив выписку из ЕГРН - Единого государственного реестра недвижимости). Последнее касается и налога на имущество физлиц.
Кроме того, по налогу на имущество физлиц появилась льгота, освобождающая предпенсионеров от уплаты налога в отношении одного объекта определенного вида (жилого дома, квартиры, комнаты, гаража и т.п.), который не используется в предпринимательской деятельности.
Все налоговые уведомления, где содержится начисленная сумма имущественных налогов, должны были прийти плательщикам до 1 ноября. Их можно получить тремя способами - в личном кабинете (на сайте Федеральной налоговой службы или в мобильном приложении) по почте или непосредственно в налоговой инспекции.
Налоговое уведомление может быть не получено, если у плательщика есть льготы или вычеты, полностью освобождающие от уплаты налога; если общая сумма начисленных имущественных налогов составила меньше 100 рублей; если оно пришло в личном кабинете, но пользователь не направлял налоговикам запрос на получение уведомления именно на бумажном носителе. На портал Госуслуг налоговые уведомления не приходят вообще.
Если уведомление не пришло до 1 ноября, нужно или обратиться непосредственно в свою налоговую инспекцию, или известить об этом налоговиков через личный кабинет. Те же самые пути коммуникации - если, по мнению плательщика, в уведомлении содержится неактуальная или некорректная информация об объекте имущества или его владельце (в том числе о периоде владения облагаемым объектом, налоговой базе, адресе).
В этом случае инспекции понадобится время на проверку оснований для возможного перерасчета. При наличии оснований для перерасчета налогов и формирования нового уведомления налоговая инспекция не позднее 30 дней (в исключительных случаях указанный срок может быть продлен не более чем еще на 30 дней) обнулит ранее начисленную сумму налога и пеней. После будет сформировано новое налоговое уведомление с указанием другого срока уплаты налога, оно будет или отправлено плательщику, или размещено в личном кабинете на сайте ФНС.
С прошлого года к налоговым уведомлениям больше не прилагаются заполненные квитанции. Есть только реквизиты для оплаты и УИН - уникальный идентификационный номер. По УИН платить налоги можно на портале госуслуг - через сервис "Оплата по квитанции".
Также налоги можно платить через личный кабинет на сайте ФНС или в мобильном приложении (банковской картой или через системы мобильных платежей), через сервис "Заплати налоги" на сайте ФНС, а также в своем интернет-банке или непосредственно в банковском отделении по реквизитам, указанным в уведомлении.
Заплатить налоги можно не только за себя, но и за третьих лиц.