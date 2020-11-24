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24.11.2020 18:00
Рубрика: Экономика

Не взирая на физлица

На уплату налогов на землю, квартиру и машину осталось меньше недели, и это можно сделать дистанционно
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 265(8319)
До 1 декабря россияне должны заплатить имущественные налоги за 2019 год. Таким образом, на это у налогоплательщиков остается немногим меньше недели.

До декабря гражданам нужно заплатить налоги на имущество, на землю, а также транспортный налог. Их платит огромное число людей - собственники квартир, комнат, домов, земельных участков и транспортных средств.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Физлицам все эти налоги начисляются налоговой инспекцией на основании данных об имуществе. Учитываются сведения об имуществе, кадастровой стоимости земли и строений, мощности двигателя автомобиля, периоде владения, коэффициентах, ставках, вычетах и льготах.

Суммы к оплате указаны в налоговых уведомлениях. Это не рекомендуемые, не добровольные, а обязательные платежи, которые следует платить в срок. После 1 декабря начисления становятся задолженностью, кроме того, будут начисляться пени.

В этом году в налогообложениях имущества физлиц снова произошли изменения.

По транспортному налогу отменен вычет в размере платы за вред, который дорогам федерального значения причиняют большегрузы (автомобили с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн), появился беззаявительный порядок предоставления льгот, расширился перечень автомобилей, за которые будет начислен повышенный коэффициент ("налог на роскошь").

Суммы в налоговых уведомлениях - не рекомендуемые, не добровольные, а обязательные платежи, которые следует вносить в срок

По земельному налогу вводится вычет, уменьшающий налог на кадастровую стоимость 600 квадратных метров по одному земельному участку для предпенсионеров, а также применяются новые результаты государственной кадастровой оценки земель, вступившие в силу с 2019 года (с ними можно ознакомиться, получив выписку из ЕГРН - Единого государственного реестра недвижимости). Последнее касается и налога на имущество физлиц.

Кроме того, по налогу на имущество физлиц появилась льгота, освобождающая предпенсионеров от уплаты налога в отношении одного объекта определенного вида (жилого дома, квартиры, комнаты, гаража и т.п.), который не используется в предпринимательской деятельности.

Все налоговые уведомления, где содержится начисленная сумма имущественных налогов, должны были прийти плательщикам до 1 ноября. Их можно получить тремя способами - в личном кабинете (на сайте Федеральной налоговой службы или в мобильном приложении) по почте или непосредственно в налоговой инспекции.

Налоговое уведомление может быть не получено, если у плательщика есть льготы или вычеты, полностью освобождающие от уплаты налога; если общая сумма начисленных имущественных налогов составила меньше 100 рублей; если оно пришло в личном кабинете, но пользователь не направлял налоговикам запрос на получение уведомления именно на бумажном носителе. На портал Госуслуг налоговые уведомления не приходят вообще.

Фото: iStock
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Если уведомление не пришло до 1 ноября, нужно или обратиться непосредственно в свою налоговую инспекцию, или известить об этом налоговиков через личный кабинет. Те же самые пути коммуникации - если, по мнению плательщика, в уведомлении содержится неактуальная или некорректная информация об объекте имущества или его владельце (в том числе о периоде владения облагаемым объектом, налоговой базе, адресе).

В этом случае инспекции понадобится время на проверку оснований для возможного перерасчета. При наличии оснований для перерасчета налогов и формирования нового уведомления налоговая инспекция не позднее 30 дней (в исключительных случаях указанный срок может быть продлен не более чем еще на 30 дней) обнулит ранее начисленную сумму налога и пеней. После будет сформировано новое налоговое уведомление с указанием другого срока уплаты налога, оно будет или отправлено плательщику, или размещено в личном кабинете на сайте ФНС.

С прошлого года к налоговым уведомлениям больше не прилагаются заполненные квитанции. Есть только реквизиты для оплаты и УИН - уникальный идентификационный номер. По УИН платить налоги можно на портале госуслуг - через сервис "Оплата по квитанции".

Также налоги можно платить через личный кабинет на сайте ФНС или в мобильном приложении (банковской картой или через системы мобильных платежей), через сервис "Заплати налоги" на сайте ФНС, а также в своем интернет-банке или непосредственно в банковском отделении по реквизитам, указанным в уведомлении.

Заплатить налоги можно не только за себя, но и за третьих лиц.

Экономика Финансы Налоги Земельный налог Налог на недвижимость Транспортный налог

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