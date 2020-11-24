Индексация страховых пенсий с 1 января почти в два раза обгонит инфляцию

Планируется, что с 1 января 2021 года индексация страховых пенсий составит 6,3%, что в 1,7 раза выше уровня инфляции за 2020 год. В 2022 году пенсии вырастут на 5,9 %, что в 1,6 раза выше уровня инфляции за 2021 год, в 2023 году - на 5,6 %, что в 1,4 раза выше уровня инфляции за 2022 год.

С 1 января 2021 года стоимость одного пенсионного коэффициента должна составить 98 рубля 86 копеек, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии устанавливается в 6 044 рублей 48 копеек.

С 1 апреля 2021 года социальные пенсии должны вырасти на 2,6 %, с 1 апреля 2022 года - на 8,5 %, с 1 апреля 2023 года - на 0,9 %.

Прожиточный минимум пенсионера прогнозируется на 2021 год в размере 10 022 рублей, на 2022 год - 10 115 рублей и на 2023 год - 10 818 рублей.

Средний размер пенсии в России в 2021 году должен составить 16 209,32 руб, в 2022 году - 16 982,16 руб, в 2023 году - 17 736,22 руб. При этом средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров: в 2021 году может составить 17 443,40 руб, в 2022 году - 18 368,54 руб, в 2023 году - 19 294,07 руб.

Средний размер социальной пенсии в 2021 году будет составлять 10 058,39 рубля, в 2022 году - 10 768,0 рублей, в 2023 году - 11 057,02 рублей.

Средний размер накопительной пенсии в 2021 году поднимется до 1 018 рублей, в 2022 году - 1 932 рубля, в 2023 году - 2 012 рублей в месяц, а срочной пенсионной выплаты в 2021 году - до 2 101 рубля, в 2022 году - 2 306 рублей, в 2023 году - 2 510 рублей.

По заключению Счетной палаты, отношение уровня среднегодового размера пенсии к уровню заработной платы в стране, будет снижаться и составит в 2021 году 32,9 процента .