В 2020 году исполнилось пять лет Всероссийскому фестивалю энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. За эти годы фестиваль превратился в широкомасштабное движение за бережное отношение к использованию природных энергоресурсов. О том, как фестиваль меняет общество, "РГ" рассказал заместитель министра энергетики России, член наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Антон Инюцын.

Антон Юрьевич, с чего начался фестиваль #ВместеЯрче?

Антон Инюцын: На одном из энергетических форумов к нам обратились студенты с просьбой поддержать их идею провести в масштабах страны единое мероприятие по теме бережного отношения к энергоресурсам. Мы сразу отреагировали, и Александр Валентинович Новак, тогда министр энергетики, а сейчас вице-премьер правительства, ежегодно сам подводил итоги #ВместеЯрче, встречался с молодежью. За прошедшие годы фестиваль перерос в социальное движение, которое не имеет никаких регуляторов, кроме интереса людей и компаний к самой идее - жить, думая о дне будущем. Под лозунгом "Вместе - ярче!" объединились школы и детские сады, вузы и колледжи, библиотеки и дома культуры, экологические организации, бизнес и чиновники разных ведомств и уровней. Мероприятия фестиваля с августа по октябрь проходят во всех регионах России, в том числе и в нынешний сложный год. Такого масштаба пять лет назад никто не ожидал.

Антон Инюцын: В практику внедряются энергоэффективные и экологически чистые технологии. Фото: Пресс-служба Минэнерго РФ

Что вы назвали бы главным итогом фестиваля за пять лет?

Антон Инюцын: В первую очередь то, что выросла информированность людей и изменилась культура потребления энергоресурсов. По данным ВЦИОМ, за пять лет число семей, в которых экономят энергоресурсы (свет, газ, воду, тепло), выросло вдвое! Ежегодно в мероприятиях фестиваля принимают участие около 3,5 миллиона школьников, сотни тысяч дошкольников, более 350 учебных учреждений, а это - будущее нашей страны.

Во-вторых, на практике внедряются энергосберегающие и экологически чистые технологии как на работе и дома, так и в целом в ТЭК. Почти в каждом подъезде теперь используются светодиодные лампы, люди устанавливают многотарифные счетчики, энергосберегающие стеклопакеты и бытовую технику, начинают сортировать мусор. Энергетики за пять лет построили для России энергоэффективных экологичных мощностей на 26 миллионов киловатт, а расходы топлива на киловатт-час снизили на 6 процентов. Много сберегается в неф­тегазовой отрасли.

Фестиваль превратился в широкое социальное движение, объединившее разных людей

Большое развитие получило экологичное моторное топливо - природный газ. В 2019-2020 годах значительно ускорилось строительство заправочной инфраструктуры, обеспечена возможность льготного переоборудования транспорта на природный газ для МСП, самозанятых и населения. Это позволяет на 30-35 процентов снизить объем выбросов в атмосферу и значительно, на 60-65 процентов, снизить затраты владельцев автомобилей по сравнению с бензином и дизелем. Но это требует информированности населения и бизнеса.

Поэтому в рамках #ВместеЯрче организуются демонстрационные площадки автотехники на метане, проходят встречи с населением, где можно пообщаться с представителями "Газпрома", автозаводов, предприятий по переоборудованию автотехники на использование природного газа.

В фестивале участвует много детей и молодежи. Как вы добились, что им это стало интересно?

Антон Инюцын: В одном из интервью президент России Владимир Владимирович Путин поделился воспоминанием, как его отец снимал показания электросчетчика, каждую копеечку высчитывал, чтобы вовремя заплатить за электричество. И благодаря этому у него до сих пор привычка выключать свет выходя из комнаты. Хорошее воспитание - основа хороших привычек. Простые и добрые правила понятны людям с юных лет, здесь не требуется какого-то давления, нужно просто рассказывать и показывать.

Если, например, дошколенок услышит в детском саду о том, к чему ведет незакрытый кран с водой, или увидит настоящего энергетика, который расскажет про свою работу, то непременно расскажет об этом дома и сам будет закрывать кран при чистке зубов и выключать свет в комнатах.

Вместе с коллегами из НИУ "МЭИ" мы уже пять лет проводим Всероссийский конкурс творческих, проектных и исследовательских работ учащихся #ВместеЯрче. Его активно поддерживают Минпросвещения РФ, Федеральное агентство по делам молодежи, Фонд содействия реформированию ЖКХ, частный бизнес. Тысячи школьников предлагают свои идеи, как добиться бережного использования энергоресурсов, в доступной для них форме: от рисунков и плакатов до настольных игр и реальных прототипов энергоэффективного оборудования и объектов инфраструктуры "умного" города. Лучшие ребята потом встречаются в профильных энергетических сменах во Всероссийских детских центрах "Океан", "Орленок", "Смена".

Как повлияла на проведение фестиваля пандемия COVID-19?

Антон Инюцын: Фестиваль проводится с августа по октябрь. Несмотря на ограничения, именно в этот период эпидемическая обстановка в стране была относительно спокойная, поэтому удалось реализовать значительную часть планов. Помогло и использование онлайн-технологий. Например, Санкт-Петербург и Мурманская область традиционный областной фестиваль перевели в онлайн, реализовав в соцсетях интересную программу с участием первых лиц региона. Во многих областях фестиваль поддерживают лично губернаторы. Особенно хотелось поблагодарить губернаторов ХМАО - Югра Н. В. Комарову, Ленинградской области - А.Ю. Дрозденко, Кировской области - И. В. Васильева. Оргкомитет фестиваля ежегодно разрабатывает новые нескучные методические материалы для тематических занятий в школах, колледжах, вузах - от настольных игр до квестов, интеллектуальных турниров - квизов и т.д. И все это есть в свободном доступе для скачивания на его сайте. Фестиваль проходит от Камчатского края до Калининграда. Если в популярных соцсетях набрать хештег #ВместеЯрче, вы увидите десятки тысяч публикаций о том, что и как организовали его участники. Наряду с Минэнерго РФ его поддерживают министерства просвещения, образования и науки, культуры, Росмолодежь, Фонд содействия реформированию ЖКХ, Российское движение школьников.

Проявляют ли интерес к фестивалю #ВместеЯрче за рубежом?

Антон Инюцын: Участвуя в мероприятиях, которые проходят в регионах, иностранные компании и студенты задумываются об организации подобного фестиваля у себя дома. Фестиваль под нашим брендом провели в 2018 году в Казахстане, в 2019-м - в Киргизии и Армении. В 2020 году он был включен в программу российского председательства в БРИКС и при поддержке правительства Республики Мордовия и Молодежного энергетического агентства БРИКС прошел с участием молодежи Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Ключевым событием стала сессия "Диалог на равных" с участием представителей министерств и экспертов из стран БРИКС. Этот формат мы развиваем уже два года в партнерстве с Росмолодежью и фондом "Надежная смена". Он позволяет молодежи проявить свою общественную активность и увидеть конкретные примеры развития карьеры в ТЭК.

Что пожелаете участникам фестиваля #ВместеЯрче 2021 года?

Антон Инюцын: Сначала хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в нем все эти пять лет. Двигателем #ВместеЯрче стали молодые специалисты - нефтяники, газовики, электроэнергетики, атомщики, работники угольной отрасли. Подключились все: "Газпром", "Россети", "Росэнергоатом", "Роснефть", СУЭК, "Т Плюс", "Интер РАО". Кстати, все пять лет, когда нынешний министр энергетики Николай Григорьевич Шульгинов руководил компанией "РусГидро", она всегда поддерживала фестиваль. А на 2021 год хочу пожелать всем нам находить новые форматы взаимодействия, продолжать вдохновлять и вдохновляться, беречь природу и энергию, подавать личный пример!