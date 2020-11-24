Инновации помогут развить туризм в отдаленных территориях

Интерес россиян к внутреннему туризму был как никогда высоким в уходящем году. Обстоятельства заставили многих пересмотреть свои привычные маршруты для путешествий и приглядеться к тем направлениям, о которых раньше и не помышляли. Все мы прекрасно знаем, что в России есть масса красивейших и интересных мест, многие из которых уникальны. Однако отсутствие инфраструктуры делает их недоступными не то что для массового туризма, а даже и для небольшого процента путешественников.

Речь, прежде всего, идет об особо охраняемых заповедных территориях Сибири, Дальнего Востока, Кавказа, с их уникальными природными ландшафтами и биоразнообразием. Развитие туризма в этих регионах, а также на других уникальных, но зачастую отдаленных территориях - это не просто развлекательный проект, а настоящий драйвер для их роста.

Однако большинство таких территорий "оторваны" от цивилизации, а значит стандартные схемы развития туризма здесь просто не сработают. Кроме того, нельзя забывать и такой важнейший фактор, как хрупкость экосистемы. Особо охраняемые природные территории призваны, прежде всего, сохранять биоразнообразие, поэтому развитие даже экотуризма должно происходить здесь максимально аккуратно.

Но речь не идет о том, чтобы всех туристов поселить в палатках. Да и мало кто согласится. Конечно, такие романтики безусловно есть, но из их числа вряд ли можно составить хоть сколько-нибудь значимое количество, так называемого, туристического минимума, который бы и помог развиваемым территориям выйти на новый уровень.

Дать возможность современному туристу пользоваться благами цивилизации, к которым он привык (тепло, электричество, горячая вода) и вместе с этим минимизировать антропогенную нагрузку на хрупкую экосистему заповедников могут помочь современные технологии. Именно на базе такого подхода возможно получить ту синергию, которая позволит стать региону туристическим и вместе с тем не разрушить уникальное достояние.

Проект Сергея Дедюры, СПГХПА им. А.Л. Штиглица (г. Санкт-Петербург)/ ecokonkurs.ru

На вопрос, как современные технологии могут применяться на практике, пытались ответить участники студенческого конкурса объектов экологического туризма на уникальных природных территориях. Конкурс проходил при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) группы РОСНАНО.

Участникам конкурса - молодым архитекторам было предложено создать концепции объектов для размещения, которые были бы и комфортны для туристов и, что называется, "eco-friendly" для природы. Участники искали новые эффективные подходы к обустройству природных пространств, анализировали возможности их интеграции с доступными инновационными экологическими решениями.

"Этот конкурс дал возможность молодым архитекторам поработать с современными материалами и технологиями, применить их на практике, а значит сделать доступнее", - рассказывает член жюри, руководитель дирекции популяризации ФИОП Сергей Филиппов.

Проект Аюны Митуповой, выпускницы Московского архитектурного института (г. Улан-Удэ, Бурятия)/ ecokonkurs.ru

Победителем конкурса стал проект Аюны Митуповой, выпускницы Московского архитектурного института (Государственной академии МАРХИ). Она представила экомодуль, круглогодичного использования для резко континентального климата труднодоступных районов Прибайкалья.

Инновационные технологии, на базе которых должен функционировать модуль, помогут решить вопрос с производством электроэнергии и выработкой тепла. Кроме того, модуль полностью автономный и не производит каких-либо выбросов. А для его доставки не требуется дорог - он легко может быть доставлен на место стоянки вертолетом.

"Когда турист отправляется в заповедник, то для него, как человека, привыкшего к максимально цивилизованным условиям, это как путешествие на другую планету, - поясняет член жюри конкурса Владимир Шухов. - А модуль, который был предложен победительницей конкурса, - это все равно, что космический корабль на чужой планете: внутри вы чувствуете себя защищенным, но и не нарушаете экосистему снаружи".

По словам Владимира Шухова, автономные модули имеют все шансы для того, чтобы стать хорошим решением как раз для отдаленных и труднодоступных территорий с хрупкой экосистемой. Такие модули легко тиражировать. Однако тиражирование не должно быть слепым. Модули должны быть легко модифицируемыми в зависимости от местности и климатических условий, а также с учетом постоянного развития технологий.

Автономные модули - одно из множества возможных решений, которые могут быть применены для развития экотуризма в нашей стране. В зависимости от местности и климата, технологии и решения могут и должны отличаться. Однако есть принципы, которые остаются едиными. Например, любое строительство на особо охраняемых территориях должно производиться из экологически чистых материалов.

Первое, что приходит в голову, когда мы говорим про экологически чистые материалы, - это древесина. Однако этот материал один из самых недолговечных. На сегодняшний день, отечественные инновационные технологии смогли решить эту проблему. В нашей стране несколько предприятий занимаются производством модифицированной древесины для строительства (в частности, Ульяновский наноцентр). Такая древесина долговечна и устойчива к агрессивным средам.

К тому же любые вновь возведенные туристические объекты должны быть энергоэффективными и "умными". И тут не обойтись без применения солнечных батарей, современных технологий сбора, очистки и рециркуляции воды, экологичной генерации тепла и других инновационных систем, которые позволяют создать комфорт и рационально использовать природные ресурсы.

"Во многих отдаленных территориях существует проблема доступности питьевой воды, - рассказывает заместитель директора департамента программ стимулирования спроса ФИОП Максим Невесенко. - А привозить воду просто невозможно, т.к. транспортные расходы сделают ее цену запредельно высокой. И эта проблема является существенным тормозом для развития туристического потенциала. Преодолеть сложившуюся ситуацию можно за счет очистки дождевой воды. Такие технологии уже есть, и они вполне доступны и по силам любому региону".

Чтобы поддержать подобные проекты, Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО учредил для участников конкурса специальную номинацию "Инновационные технологические решения". В ней победила заявка студентов архитектурного факультета Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ) Ксении Гончаровой и Евгения Акуличева - арктический туристический комплекс. Представляя свой проект, молодые архитекторы заявили о желании изменить ситуацию, при которой российский Крайний Север привлекает только немногочисленных романтиков и экстремалов.

Проект Ксении Гончаровой и Евгения Акуличева, студентов СПбГАСУ (г.Санкт-Петербург) / ecokonkurs.ru

Совсем недавно было распространено мнение о том, что заповедники и особо охраняемые территории не место для туризма. Человек своим присутствием может нанести непоправимый вред хрупкой экосистеме. И если 15-20 лет назад в этих словах была существенная доля правды, то, сегодня, благодаря развитию современных технологий стало возможным гармонично соединить человека и дикую природу. И такой симбиоз не только возможен, но необходим обеим сторонам.