В среду Государственная Дума рассмотрит во втором чтении законопроект о регулировании дистанционной работы.

Напомню, что летом при Комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов была создана рабочая группа по подготовке поправок в данный документ. В нее вошли депутаты, сенаторы, представители правительства, профсоюзов и объединений работодателей, эксперты. В адрес рабочей группы поступило 176 поправок. 16 из них, согласованные со сторонами социального партнерства, будут предложены к принятию.

Во-первых, мы договорились зафиксировать важную норму о том, что, если сотрудник временно переводится на дистанционку и продолжает выполнять прежнюю работу, заработная плата ему не может быть снижена.

Во-вторых, мы подготовили поправку, согласно которой, если локальным нормативным актом не установлено время работы дистанционного работника, он сам определяет, когда и сколько ему нужно трудиться для выполнения в срок поставленных задач. Отмечу также, что время взаимодействия дистанционного работника с работодателем, в том числе в поздние часы или в выходные, будет включаться в рабочее время. Если общее время работы превысит 40 часов в неделю, то оно будет оплачиваться сверхурочно: первые два часа - по полуторному тарифу, последующие - по двойному.

В-третьих, дистанционным сотрудникам будет предоставляться отпуск не менее 28 дней ежегодно, как и всем остальным работникам.

В-четвертых, если работодатель вызовет к себе дистанционного работника из другого региона, то поездка этого работника будет оплачиваться как командировка.

В-пятых, мы законодательно закрепим, что работодатель должен обеспечить дистанционного работника оборудованием и провести соответствующий инструктаж. Но также сотрудник по согласованию с работодателем вправе использовать свою технику. В этом случае работник и работодатель должны договориться о компенсациях за ее использование.

В-шестых, мы пропишем, в каких исключительных обстоятельствах возможен временный перевод сотрудников на дистанционную работу без получения их письменного согласия. Речь идет о пожаре, наводнении, землетрясении, эпидемии и прочих катастрофах. Если у работника и работодателя не будет возможности организовать дистанционный труд в этих условиях, то возникнет ситуация простоя не по вине сторон. Данный простой будет оплачиваться на уровне 2/3 тарифной ставки или выше, если это предусмотрено коллективным договором или соглашением.

В-седьмых, мы договорились о том, что электронная цифровая подпись не будет обязательным требованием удостоверения кадровых документов, обмен которыми осуществляется в электронном виде. Она потребуется только при заключении трудового договора с дистанционным работником, при его расторжении и при подписании соглашения о материальной ответственности сотрудника. Во всех остальных случаях документы будут удостоверяться в порядке, о котором договорятся стороны.

Добавлю, что мы будем рекомендовать Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений вести мониторинг реализации закона о дистанционной работе и разъяснять тем, кого они представляют, то есть профсоюзам и работодателям, что делать в условиях массового перехода сотрудников во временный или постоянный дистанционный режим работы. Помимо этого, нам потребуется внести изменения в законодательство после завершения идущего сейчас эксперимента по переходу на электронный документооборот. Все это мы постараемся отразить в постановлении Госдумы к третьему чтению законопроекта о регулировании дистанционной работы.