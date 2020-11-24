Испанский король ушел на карантин после контакта с заболевшим COVID-19

Король Испании Филипп VI ушел на карантин после тесного контакта с человеком, у которого был обнаружен коронавирус. Как сообщили во дворце Сарсуэла, в изоляции монарх проведет 10 дней.

Отмечается, что в воскресенье он провел длительное время рядом с человеком, у которого в понедельник был диагностирован COVID-19. Согласно существующим протоколам, на карантин отправляются все лица, находившиеся более 15 минут на расстоянии менее двух метров от заболевшего.

В связи с изоляцией монарха все его встречи, запланированные на ближайшие дни, были отменены. Однако супруга Филиппа VI королева Летисия и его дочери смогут продолжить свою деятельность в обычном режиме.

Кстати, Филипп VI - не первый член королевской семьи, которого помещают в карантин. В изоляции уже побывала королева Летисия после общения с министром по вопросам равноправия Ирен Монтеро, переболевшей коронавирусом, а также наследница престола Леонор, у одноклассницы которой был обнаружен COVID-19.

Согласно последним данным, в Испании с начала пандемии зарегистрировано уже свыше 1,58 миллиона случаев заражения коронавирусом (шестое место в мире), 43 тысяч человек скончались от вызванных им осложнений. Больше всего заболевших в Мадриде (341 тысяча), Каталонии (почти 296 тысяч) и Андалусии (218 тысяч). В последние дни рост числа инфицированных замедлился, ежедневно регистрируется около 8,5 тысячи новых случаев.

Эксперты отмечают, что накануне количество заболевших на 100 тысяч жителей впервые в этом месяце опустилось ниже отметки в 400 человек.

Большие надежды возлагаются на вакцинацию, которая должна начаться в январе. Власти надеются, что испанцы ответственно отнесутся к этому делу. Стоит отметить, что в стране положительно относятся к различным прививкам. Так, за семь недель кампании по вакцинации от гриппа было привито порядка 14 миллионов человек.