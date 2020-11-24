Испанского премьера обязали объяснить использование правительственного самолета

Национальная судебная палата Испании обязала кабмин королевства отчитаться об использовании премьер-министром Педро Санчесом правительственного самолета в личных целях. Как напоминает El Mundo, речь идет о поездках, совершенных с 1 января по 20 мая.

Таким образом, суд подтвердил решение нижестоящей инстанции, опротестовать которое пыталась государственная адвокатура. Юристы правительства утверждали, что сведения о полетах премьер-министра представляют собой секретную информацию, к тому же в канцелярии кабмина нет соответствующей базы данных. Кроме того, практически невозможно сказать, в какой момент дня премьер перестает быть главой правительства и становится частным лицом.

Национальная судебная палата отклонила апелляцию. По мнению судьи, сведения о перелетах Санчеса должны быть у канцелярии. "Трудно представить, что у администрации отсутствует информация о частных передвижениях премьер-министра", - отмечается постановлении.

Согласно вердикту, интерес представляют данные за короткий промежуток времени, а потому требование обнародовать сведения должно быть удовлетворено. Что касается опасений, что эта информация создаст проблемы с обеспечением безопасности, то их признали несущественными, поскольку практически все поездки широко освещались в СМИ.