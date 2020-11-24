Италия призвала ввести общеевропейский запрет на лыжный отдых

Правительство Италии намерено установить контакты с соседними альпийскими странами, в том числе с Австрией, для обсуждения вопроса о возможном закрытии горнолыжных трасс в период праздников с целью предотвращения распространения коронавируса, сообщает римская ежедневная газета La Repubblica.

По мнению правительства, горнолыжные склоны не должны открываться до конца января, когда показатели заболеваемости снизятся, и страны ЕС смогут начать кампанию по вакцинации. Меры борьбы с пандемией следует сохранить в период праздников. В противном случае, Италии грозила бы третья волна коронавирусных инфекций.

А чтобы торговля во время зимних праздников могла, как следует развернуться, магазины во всех регионах должны быть открытыми до 10 часов вечера независимо от количества инфицированных. Это поможет предотвратить скопления людей. Силы безопасности должны проверить, нет ли столпотворения в торговых центрах и супермаркетах.

Между тем предложение Италии, которое предназначено для всей Европы, не встретило большого одобрения со стороны охваченных кризисом туристических регионов. В конце концов, чем дольше продолжаются ограничения, тем больше надежд возлагается на многие районы, зависящие от туристов в зимний праздничный сезон. Так, открытие горнолыжного сезона в Зальцбурге ожидается уже 19 декабря. Этому примеру, скорее всего, последуют и в австрийском Тироле.

На австрийском курорте Ишгль хотят избежать прежних проблем. "Опыт прошедшей зимы определяет наши действия на будущее", - говорят менеджеры по туризму и фуникулеру. Инвестиции в технику безопасности составили порядка 700 тысяч евро. Камеры наблюдения должны предоставлять немедленную информацию о формировании группы при постановке в очередь на фуникулер, который регулярно дезинфицируют.

Начало зимнего сезона на горнолыжных склонах баварского курорта Цугшпитце задерживается из-за пандемии. Лыжники и сноубордисты не смогли опробовать трассы на самой высокой горе Германии, как планировалось 13 ноября. "Чем эффективнее мы минимизируем контакты сейчас, тем больше шансов начать относительно нормальную работу на лыжах в декабре", - пояснила пресс-секретарь Верена Альтенхофен.