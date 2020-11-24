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24.11.2020 20:16
Рубрика: Общество

Итоговое сочинение для 11-х классов пройдет очно

Текст: Ксения Колесникова
Рособрнадзор не планирует отменять итоговое сочинение для 11-х классов, так как "зачет" по нему - это допуск к ЕГЭ. Об этом ведомство сообщает в соцсетях.

- Результат "зачет" за итоговое сочинение - одно из необходимых условий допуска к участию в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, - рассказали в Рособрнадзоре в ответ на вопрос, могут ли отменить сочинение.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
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Напомним, его уже перенесли из-за эпидемиологической ситуации, и оно пройдет не ранее 5 апреля. Новое расписание проведения сочинения еще не определено. Но провести это испытание планируется очно.

- Существующий формат итогового сочинения не предполагает его проведение в дистанционной форме, - сообщает ведомство.

Досрочный период сдачи ЕГЭ переносить из-за пандемии также пока не планируется.

Общество Образование Правительство Рособрнадзор ЕГЭ в России

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