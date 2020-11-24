Кабмин поддержал законопроект о раскрытии размера страховой премии

Правительство РФ поддержало инициативу об обязанности страховщиков открывать для граждан информацию о размере страховой премии. Об этом сообщили в пресс-службе автора инициативы - вице-спикера ГД Ирины Яровой.

Принятие законопроекта позволит гражданам выбирать более ответственные страховые компании с наиболее выгодными условиями договора.

Если поправки будут приняты, страховщикам придется в письменном виде информировать граждан о том, как распределяется платеж. А именно - что из этой общей цены остается на компенсацию страхового случая, а какая сумма уходит на оплату услуг посредников, пояснила Ирина Яровая. Дело в том, что премия, получаемая страховщиками при участии посредников, доходит до 70% от общей суммы платежа.

Гражданин, отметила парламентарий, сможет понять, как он будет защищен при страховом случае, и выберет наиболее выгодные условия. "Кроме того, это приведет и к росту ответственности страховщиков за увеличение доли своих расходов в составе страховой премии, что позитивно скажется на развитии добросовестной конкуренции", - заключила вице-спикер ГД.

В отзыве кабмина, на который ссылается Яровая, говорится, что изменения позволят страхователям получить более полную и развернутую информацию о стоимости страховой услуги, а также оценить размер страховой премии, подлежащей возврату в случае досрочного расторжения договора страхования.

Авторами документа наряду с Яровой выступили главы думских комитетов Анатолий Аксаков, Николай Николаев, Василий Пискарев, а также ряд депутатов.