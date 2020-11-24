Как помочь вести спортивный образ жизни людям всех возрастов

Пандемия не помешала строить спортивные площадки для сдачи норм ГТО в рамках нацпроекта "Демография". Для многих россиян они стали полезным подарком. За первый год работы нацпроекта в регионах страны оборудовано более 800 малых спортивных площадок ГТО и 35 физкультурно-оздоровительных комплексов.

300-метровая спортплощадка, оборудованная всем необходимым для занятий физкультурой, появилась в тамбовском райцентре Гвоздевка. Мини-стадион стал пятнадцатым физкультурным комплексом, построенным в регионе по нацпроекту "Демография".

На спортплощадке в Сасово появился даже небольшой скалодром

"У жителей Гвоздевки теперь появилась реальная возможность не только подготовиться и сдать нормы физкультурно-оздоровительного комплекса, но и с пользой провести время", - говорит представитель администрации района Валерий Копырюлин.

Заняться спортом теперь могут и жители нижегородского поселка Большое Мурашкино. Здесь по нацпроекту "Демография" построена спортплощадка "Прогресс". Тут есть и площадка для воркаута, приспособленная под сдачу норм ГТО, хоккейная коробка, крытые трибуны. "Для нашего района это знаковое событие - реконструкция стадиона, - рассказал "РГ" руководитель МБУ "Центр развития физической культуры и спорта" Большемурашкинского района Андрей Иванов. Общий объем финансирования проекта составил 10 миллионов рублей. А выбирали, что будет построено в районе, сами жители. Новые спортплощадки открылись в самой Рязани, городах Сасово и Михайлов. Базовое оснащение везде одинаковое. А на спортплощадке в Сасово появился даже небольшой скалодром.

Мотивация

Есть за что бороться

В Башкирии спортсменам увеличены материальные поощрения за победы на соревнованиях. За первое место на олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских играх победители будут получать по 2 000 000 рублей. Установлены повышенные стимулы для серебряных и бронзовых призеров таких соревнований, за 1 и 2-е место на юношеских олимпийских играх. Впервые начнут поощрять спортсменов, занявших 4-8 места на этих соревнованиях. Также денежные выплаты установлены спортсменам, занявшим призовые места на чемпионатах России, всемирных Универсиадах, Европейских играх. Увеличилось материальное вознаграждение за призовые места на чемпионатах мира и Европы, в том числе чемпионатах мира по неолимпийским видам спорта. Тренерам вознаграждение - в размере 50 процентов от суммы материального поощрения, полученного спортсменом.

Источник: газета "Республика Башкортостан"