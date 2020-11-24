Существует такая программа - контент-партнерство с "Российской газетой". Сегодня в числе контент-партнеров "РГ" 566 региональных СМИ из 64 регионов страны. В подготовке этого номера мы использовали их материалы. Вы их определите по логотипам изданий. В свою очередь, какие-то статьи из "Российской газеты" вы вполне можете увидеть и в своей местной прессе. Редакция любого регионального издания или интернет-портала, интересующаяся партнерством с "Российской газетой", может обратиться по электронной почте reg-smi@rg.ru.