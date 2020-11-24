Волонтеры возят врачей на своих машинах, бесплатно кормят и помогают строить госпиталь. По сравнению с весной сегодня добровольцы действуют целенаправленно - с учетом слабых мест.

Волонтер Дмитрий Зуев и врач Екатерина Найданова. Их рекорд за день - 43 вызова на дом. И на все они успели. Фото: Евгений Козырев

Одно из них - логистика. Когда врачу надо успеть за день на полсотни вызовов, на счету каждая минута. А они часто уходят на то, чтобы пешком добраться до пациента. При этом медикам даже перекусить негде. Оставив свои дела, волонтеры сели на личные авто и повезли врачей к тем, кто их ждет. На маршрут с ними отправились и корреспонденты "Российской газеты".

Новые "скорые"

В Курске волонтеры объединились и устроили акцию "Везу врача". За первую неделю они обслужили свыше 500 вызовов.

Началось все с того, что депутат горсобрания Дмитрий Гулиев обратился по интернету к землякам. Так сформировался пул водителей - 12 человек. Все они - обычные горожане, которые выезжают с врачами на вызовы после своего рабочего дня.

Только в больнице N 1 в сутки бывает до 600 вызовов врача на дом. Там отмечают, что "по-хорошему" - а это с быстрым маневренным транспортом и расторопным водителем - можно посетить и 50 пациентов за одну смену.

Автомобилям волонтеров, которые везут врача к пациенту, уступают дорогу так же, как и "скорым"

А чем больше больных объедет врач, тем лучше, это волонтеры прекрасно понимают. Да и сами горожане. Автомобилям с наклейкой "Везу врача" и с человеком в противочумном костюме за рулем уступают дорогу так же, как и "скорым".

Дежурный рюкзачок

Дмитрий Зуев практически профессиональный волонтер. В пожароопасный период он участвует в тушении лесов в родной Иркутской области.

А главное увлечение в его жизни - автоклуб "Протектор", сообщество любителей мощных внедорожников и малопроходимых дорог.

- Мы с ребятами как увидели призыв в социальных сетях - сразу решили: участвуем, - делится Дмитрий. - Связались с организатором, Вадимом Костенко, присоединись к акции "Поможем врачам вместе". На следующий день десять наших машин выехали на маршруты.

- Вы здесь с утра и до заката. Как родные к этому относятся? - спрашиваем Дмитрия.

- Когда жене рассказал, она ответила: ты сам знаешь, что надо делать. И пошла собирать мой дежурный рюкзак. Знаете, врачи делают все, что могут. Я перед ними, многие из которых совсем молодые и бесстрашные, преклоняюсь. Потому и помогаю. Если врачи "сломаются", то кто тогда поможет нам и нашим близким?

- Когда к нам пришли люди и предложили помощь, мы не поверили, - вспоминает заведующая иркутской поликлиникой N 1 Юлия Башарина. - Не поверили, что им ничего от нас не надо - бензина, оплаты... И что готовы возить нас до ночи, до последнего вызова и по субботам. Они спокойны, невозмутимы, заботливы. Очень благодарны им. Вместе с такими людьми мы справимся с этой волной.

В тот день у доктора Екатерины Найдановой было 34 вызова. С Дмитрием Зуевым они успели на все. На второй волонтерской машине Вячеслав Красильников доставил своего доктора по 20 адресам. Итого на счету добровольцев - 54 закрытых вызова. Из 143 поступивших .

Держитесь, доктор!

В столовой образовательного комплекса "Точка будущего" в Иркутске готовят для врачей, работающих в инфекционных госпиталях, обеды и ужины. И доставляют их до места.

- Мы отправили 295 обедов, - рассказала в день нашей встречи завстоловой Татьяна Вантеева. - В меню - лапша домашняя с курицей, картофельное пюре и бифштекс на второе, булочка и компот. Меню расписано до конца недели, включая выходные. Вечером в Областную клиническую больницу доставим 46 порций на ужин.

- Мы стараемся привлекать к акции наших воспитанников, - добавила Светлана Прокофьева, специалист по качеству. - Ребята сделали открытки. Смотрите, мы вкладываем их в пакеты с едой. Приятно же - врач открывает посылку, а на него смотрит веселый нарисованный доктор и желает не болеть. Эти открытки врачи в первую очередь разбирают - кто на столе поставил, кто к стенке прикрепил. Смотрят и улыбаются.

Образовательный комплекс "Точка будущего" доставляет обеды и ужины в пять больниц. А студенты Иркутского энергетического колледжа монтируют электрику в строящемся инфекционном госпитале. Его врачи очень ждут.

"Серьезно начали отставать от графика, - вспоминает заместитель председателя правительства области Валентина Вобликова. - Многие строители заболели. Отделкой заниматься практически некому. Мы попросили о помощи Энергетический колледж. И не ошиблись - ребята большие молодцы!" Половину всего объема работ они сдали за неделю.

Поможем? Вместе!

К акции #поможемврачамвместе, которая проходит в соцсетях, присоединяется все больше неравнодушных людей из разных регионов.

Есть те, кто взял на себя заботу, чтобы врачи были сыты. Для мотающихся по вызовам собирают ланч-боксы, и медики признаются, что для них это часто единственная еда за день.

Есть автозаправки, где волонтерские авто могут заправиться бесплатно (на бензин объявлен сбор, однако в самые сложные моменты бизнес идет навстречу).

Группа специалистов в области IT разрабатывает информационную систему, которая позволит врачам не тратить время на проверку информации и сосредоточиться на своей работе.

"Движение "Поможем врачам вместе" в Иркутской области стартовало 10 октября, - рассказал "РГ" Вадим Костенко, организатор акции. - В Иркутске мы вместе с врачами выезжали на дом к пациентам более семи тысяч раз. Проанализировав статистику, высчитали, что при доставке врача от поликлиники до пациента охват больных увеличивается почти на 70 процентов ".