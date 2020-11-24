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24.11.2020 21:00
Рубрика: Общество

Накормят и довезут

Сегодня волонтеры помогают врачам целенаправленно - с учетом слабых мест
Текст: Анна Скрипка (Курск) , Ирина Штерман (Иркутск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 265(8319)
Волонтеры возят врачей на своих машинах, бесплатно кормят и помогают строить госпиталь. По сравнению с весной сегодня добровольцы действуют целенаправленно - с учетом слабых мест.
Волонтер Дмитрий Зуев и врач Екатерина Найданова. Их рекорд за день - 43 вызова на дом. И на все они успели. Фото: Евгений Козырев Волонтер Дмитрий Зуев и врач Екатерина Найданова. Их рекорд за день - 43 вызова на дом. И на все они успели. Фото: Евгений Козырев
Волонтер Дмитрий Зуев и врач Екатерина Найданова. Их рекорд за день - 43 вызова на дом. И на все они успели. Фото: Евгений Козырев

Одно из них - логистика. Когда врачу надо успеть за день на полсотни вызовов, на счету каждая минута. А они часто уходят на то, чтобы пешком добраться до пациента. При этом медикам даже перекусить негде. Оставив свои дела, волонтеры сели на личные авто и повезли врачей к тем, кто их ждет. На маршрут с ними отправились и корреспонденты "Российской газеты".

Новые "скорые"

В Курске волонтеры объединились и устроили акцию "Везу врача". За первую неделю они обслужили свыше 500 вызовов.

Началось все с того, что депутат горсобрания Дмитрий Гулиев обратился по интернету к землякам. Так сформировался пул водителей - 12 человек. Все они - обычные горожане, которые выезжают с врачами на вызовы после своего рабочего дня.

Только в больнице N 1 в сутки бывает до 600 вызовов врача на дом. Там отмечают, что "по-хорошему" - а это с быстрым маневренным транспортом и расторопным водителем - можно посетить и 50 пациентов за одну смену.

Автомобилям волонтеров, которые везут врача к пациенту, уступают дорогу так же, как и "скорым"

А чем больше больных объедет врач, тем лучше, это волонтеры прекрасно понимают. Да и сами горожане. Автомобилям с наклейкой "Везу врача" и с человеком в противочумном костюме за рулем уступают дорогу так же, как и "скорым".

Дежурный рюкзачок

Дмитрий Зуев практически профессиональный волонтер. В пожароопасный период он участвует в тушении лесов в родной Иркутской области.

А главное увлечение в его жизни - автоклуб "Протектор", сообщество любителей мощных внедорожников и малопроходимых дорог.

- Мы с ребятами как увидели призыв в социальных сетях - сразу решили: участвуем, - делится Дмитрий. - Связались с организатором, Вадимом Костенко, присоединись к акции "Поможем врачам вместе". На следующий день десять наших машин выехали на маршруты.

Фото: Роман Мерзляков/"РГ"
Волонтеры доставили пожилым волгоградцам лекарства на дом

- Вы здесь с утра и до заката. Как родные к этому относятся? - спрашиваем Дмитрия.

- Когда жене рассказал, она ответила: ты сам знаешь, что надо делать. И пошла собирать мой дежурный рюкзак. Знаете, врачи делают все, что могут. Я перед ними, многие из которых совсем молодые и бесстрашные, преклоняюсь. Потому и помогаю. Если врачи "сломаются", то кто тогда поможет нам и нашим близким?

- Когда к нам пришли люди и предложили помощь, мы не поверили, - вспоминает заведующая иркутской поликлиникой N 1 Юлия Башарина. - Не поверили, что им ничего от нас не надо - бензина, оплаты... И что готовы возить нас до ночи, до последнего вызова и по субботам. Они спокойны, невозмутимы, заботливы. Очень благодарны им. Вместе с такими людьми мы справимся с этой волной.

В тот день у доктора Екатерины Найдановой было 34 вызова. С Дмитрием Зуевым они успели на все. На второй волонтерской машине Вячеслав Красильников доставил своего доктора по 20 адресам. Итого на счету добровольцев - 54 закрытых вызова. Из 143 поступивших .

Держитесь, доктор!

В столовой образовательного комплекса "Точка будущего" в Иркутске готовят для врачей, работающих в инфекционных госпиталях, обеды и ужины. И доставляют их до места.

- Мы отправили 295 обедов, - рассказала в день нашей встречи завстоловой Татьяна Вантеева. - В меню - лапша домашняя с курицей, картофельное пюре и бифштекс на второе, булочка и компот. Меню расписано до конца недели, включая выходные. Вечером в Областную клиническую больницу доставим 46 порций на ужин.

В Петербурге автоволонтеры будут возить по вызовам участковых врачей

- Мы стараемся привлекать к акции наших воспитанников, - добавила Светлана Прокофьева, специалист по качеству. - Ребята сделали открытки. Смотрите, мы вкладываем их в пакеты с едой. Приятно же - врач открывает посылку, а на него смотрит веселый нарисованный доктор и желает не болеть. Эти открытки врачи в первую очередь разбирают - кто на столе поставил, кто к стенке прикрепил. Смотрят и улыбаются.

Образовательный комплекс "Точка будущего" доставляет обеды и ужины в пять больниц. А студенты Иркутского энергетического колледжа монтируют электрику в строящемся инфекционном госпитале. Его врачи очень ждут.

"Серьезно начали отставать от графика, - вспоминает заместитель председателя правительства области Валентина Вобликова. - Многие строители заболели. Отделкой заниматься практически некому. Мы попросили о помощи Энергетический колледж. И не ошиблись - ребята большие молодцы!" Половину всего объема работ они сдали за неделю.

Поможем? Вместе!

К акции #поможемврачамвместе, которая проходит в соцсетях, присоединяется все больше неравнодушных людей из разных регионов.

Есть те, кто взял на себя заботу, чтобы врачи были сыты. Для мотающихся по вызовам собирают ланч-боксы, и медики признаются, что для них это часто единственная еда за день.

119 тысяч волонтеров оказали помощь нуждающимся во время пандемии

Есть автозаправки, где волонтерские авто могут заправиться бесплатно (на бензин объявлен сбор, однако в самые сложные моменты бизнес идет навстречу).

Группа специалистов в области IT разрабатывает информационную систему, которая позволит врачам не тратить время на проверку информации и сосредоточиться на своей работе.

"Движение "Поможем врачам вместе" в Иркутской области стартовало 10 октября, - рассказал "РГ" Вадим Костенко, организатор акции. - В Иркутске мы вместе с врачами выезжали на дом к пациентам более семи тысяч раз. Проанализировав статистику, высчитали, что при доставке врача от поликлиники до пациента охват больных увеличивается почти на 70 процентов ".

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