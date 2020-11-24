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24.11.2020 22:36
Рубрика: Спорт

Ходить будем по-северному

Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 266(8320)
Благодаря федеральному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" доля граждан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, к 2030 году должна вырасти до 70%. В прошлом году, для сведения, дружили со спортом менее половины россиян (43%). Как увлечь взрослых, занятых работой и семейными обязанностями? Ставку делают на НКО - именно им удается придумывать неприбыльные, но очень важные социальные проекты, которые финансово поддерживаются в рамках федерального проекта. Как сообщили "РГ" в АНО "Национальные приоритеты", в прошлом году гранты получили 18 НКО в размере около 88 млн рублей, в 2020 году - уже 25, а финансирование составило 185 млн рублей.

Один из самых ярких и востребованных - проект "Северная ходьба - новый образ жизни". Почему выбрано именно это направление? Во-первых, для новичков, не занимавшихся регулярно со времен школы и института, северная, или скандинавская, ходьба - наиболее безопасный и удобный вид активности: "никакого вреда, кроме пользы". Во-вторых, не нужно никакого дорогого оборудования - если нет возможности купить специальные палки, можно приспособить старые лыжные.

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