Маткапитал подрастет снова

Индексация материнского капитала будет проводиться ежегодно, сообщили в минтруде.

С 1 января он вырастет на 3,7%. Максимальная сумма материнского капитала составит 639 432 рубля, что на 22 815 рублей больше, чем в этом году. В таком размере материнский капитал получают семьи на второго ребенка, если они не получали его на первого ребенка.

Материнский капитал на первого ребенка со следующего года составит 483 882 рубля, что на 17,2 тыс. больше, чем сейчас. При рождении второго ребенка семьи, которые получали материнский капитал на первого, получат доплату. Ее размер в будущем году тоже увеличится и она составит 155 550 рублей.

Право на индексацию маткапитала получат также те семьи, которые частично уже воспользовались его средствами. Им с 1 января 2021 года на 3,7% будет увеличен остаток суммы. Всего на выплату маткапитала в 2021 году запланировано 443,3 млрд рублей.

В минтруде напомнили, что в 2020 году впервые право на маткапитал получили родители первенцев. Всего в этом году он выдан почти миллиону семей, больше половины из которых стали обладателями маткапитала без обращения за ним, то есть в проактивном порядке. С 15 апреля уведомление о назначении сертификата приходит родителям в личном кабинете на портале госуслуг.

С начала действия госпрограммы - с 2007 года - сертификат получили 10 млн семей, при этом 80% из них по-прежнему тратят маткапитал на улучшение жилищных условий.

Ответственность

Сертификат успешному родителю

В Югре планируется ввести два новых сертификата для получения родителями социальных услуг.

Сертификаты на получение услуг соцсферы в Югре начали вводить с 2012 года. Сейчас действует восемь видов сертификатов на оплату социальных услуг. В частности, по уходу за одинокими тяжелобольными гражданами, по социальной реабилитации и ресоциализации наркозависимых граждан и другие виды услуг.

С 2021 года систему персонифицированного финансирования планируется дополнить еще двумя сертификатами. Как рассказала замдиректора депсоцразвития Югры - начальник управления семейной и демографической политики Елена Немчинова, первый сертификат - по успешному ответственному родительству - предусматривает повышение уровня родительских компетенций. Сертификатом сможет воспользоваться один из членов семьи, находящейся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, воспитывающий ребенка (детей) и признанный нуждающимся в социальном обслуживании.

Второй сертификат - по оказанию социально-психологической помощи семьям опекунов, попечителей, приемных родителей, усыновителей. Право на него будут иметь югорчане, принявшие на воспитание в свою семью ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей, признанные нуждающимися в соцобслуживании.

Первые полмиллиона семей уже получили маткапитал проактивно - сразу после рождения ребенка.

Источник: ugra-news.ru