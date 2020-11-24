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24.11.2020 22:22
Рубрика: Экономика

Воспитание рублем

Меры финансовой поддержки семьи
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Неделя № 266(8320)
Первые полмиллиона семей уже получили маткапитал проактивно - сразу после рождения ребенка. Фото: photoxpress Первые полмиллиона семей уже получили маткапитал проактивно - сразу после рождения ребенка. Фото: photoxpress
Первые полмиллиона семей уже получили маткапитал проактивно - сразу после рождения ребенка. Фото: photoxpress

Маткапитал подрастет снова

Индексация материнского капитала будет проводиться ежегодно, сообщили в минтруде.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Минстрой поддержал продление льготной ипотеки после июля 2021 года

С 1 января он вырастет на 3,7%. Максимальная сумма материнского капитала составит 639 432 рубля, что на 22 815 рублей больше, чем в этом году. В таком размере материнский капитал получают семьи на второго ребенка, если они не получали его на первого ребенка.

Материнский капитал на первого ребенка со следующего года составит 483 882 рубля, что на 17,2 тыс. больше, чем сейчас. При рождении второго ребенка семьи, которые получали материнский капитал на первого, получат доплату. Ее размер в будущем году тоже увеличится и она составит 155 550 рублей.

Право на индексацию маткапитала получат также те семьи, которые частично уже воспользовались его средствами. Им с 1 января 2021 года на 3,7% будет увеличен остаток суммы. Всего на выплату маткапитала в 2021 году запланировано 443,3 млрд рублей.

В минтруде напомнили, что в 2020 году впервые право на маткапитал получили родители первенцев. Всего в этом году он выдан почти миллиону семей, больше половины из которых стали обладателями маткапитала без обращения за ним, то есть в проактивном порядке. С 15 апреля уведомление о назначении сертификата приходит родителям в личном кабинете на портале госуслуг.

С начала действия госпрограммы - с 2007 года - сертификат получили 10 млн семей, при этом 80% из них по-прежнему тратят маткапитал на улучшение жилищных условий.

Ответственность

Сертификат успешному родителю

В Югре планируется ввести два новых сертификата для получения родителями социальных услуг.

Сертификаты на получение услуг соцсферы в Югре начали вводить с 2012 года. Сейчас действует восемь видов сертификатов на оплату социальных услуг. В частности, по уходу за одинокими тяжелобольными гражданами, по социальной реабилитации и ресоциализации наркозависимых граждан и другие виды услуг.

С 2021 года систему персонифицированного финансирования планируется дополнить еще двумя сертификатами. Как рассказала замдиректора депсоцразвития Югры - начальник управления семейной и демографической политики Елена Немчинова, первый сертификат - по успешному ответственному родительству - предусматривает повышение уровня родительских компетенций. Сертификатом сможет воспользоваться один из членов семьи, находящейся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, воспитывающий ребенка (детей) и признанный нуждающимся в социальном обслуживании.

Второй сертификат - по оказанию социально-психологической помощи семьям опекунов, попечителей, приемных родителей, усыновителей. Право на него будут иметь югорчане, принявшие на воспитание в свою семью ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей, признанные нуждающимися в соцобслуживании.

Первые полмиллиона семей уже получили маткапитал проактивно - сразу после рождения ребенка.

Источник: ugra-news.ru

Пособие на детей до трех лет стало доступнее

Текст: Елена Манукиян
Ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого ребенка в этом году назначена 871 тысяче семей, следует из сообщения минтруда. Это почти в 3 раза больше, чем в прошлом году. Как пояснили в ведомстве, с 1 января 2020 года был увеличен период выплат и изменен критерий нуждаемости для назначения этого пособия, а следовательно - увеличился охват семей.

"Если прежде родители получали дополнительные средства до достижения ребенком полутора лет, то с этого года период выплат продлен до трех лет. Кроме того, прежде средства начислялись семьям, чей среднедушевой доход составлял 1,5 прожиточного минимума. С этого года выплаты положены всем семьям, где на одного человека приходится менее 2 прожиточных минимумов", - говорится в сообщении пресс-службы минтруда.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Мишустин сообщил о новом порядке выплат пособий по материнству с 2022 года

В ведомстве напомнили, что пособие начисляется из федерального бюджета на первого ребенка в возрасте до 3 лет. На второго ребенка семьи могут получить такие выплаты из средств маткапитала. Этой возможностью воспользовались свыше 215 тыс. семей.

Выплаты назначаются в размере регионального прожиточного минимума, установленного на ребенка. В среднем по стране их размер составляет 11 тысяч рублей.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Елена Манукиян

Помощь с уведомлением

Текст: Елена Манукиян
В первой половине 2021 года обо всех полагающихся пособиях и других мерах соцподдержки россиян будут информировать в личном кабинете на портале госуслуг, рассказали в минтруде. Это станет возможным благодаря развитию механизма "социального казначейства". Персональное информирование будет работать на базе Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Например, сразу после рождения ребенка родителям будет приходить уведомление о причитающихся пособиях.

При этом, как отмечают в минтруде, предоставления мер соцподдержки тоже постепенно унифицируют. То есть часть пособий и выплат будут оформляться в проактивном режиме (без участия граждан), в отдельных случаях понадобится только заявление, которое можно будет подать удаленно через портал госуслуг.

1,7 млн семей получают выплаты по нацпроекту "Демография"

Со второй половины 2021 года начнет работать единый контакт-центр, консультирующий граждан о мерах соцподдержки.

Власти Подмосковья запустили онлайн-проект для будущих родителей

Поменять профессию просто

Текст: Елена Манукиян
С 2021 года любой человек, потерявший работу, сможет пройти переобучение в рамках нацпроекта "Демография", если трудоустроиться по имеющейся специальности у него не получится.

Раньше профпереподготовка была доступна только женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, и гражданам старше 50 лет, а переобучение других безработных проводилось за счет регионов. Теперь учиться за счет федеральных средств ежегодно смогут более 100 тысяч россиян. Новую профессию им предложат в центрах занятости из перечня, сформированного с учетом потребностей работодателей. В период обучения граждане будут получать пособие по безработице.

Это стало возможным благодаря новому федеральному проекту "Содействие занятости", он заработал в 2020 году в составе нацпроекта "Демография".

Также создается единая информационная платформа для всех центров занятости, с помощью которой большинство услуг ими будет предоставляться в электронном виде.

Подтвердить квалификацию теперь можно онлайн
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