Когда приходит время учиться
- Я больше пятнадцати лет работаю в краевом центре социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий, - рассказал Сергей Грязнов. - Но при этом очень люблю путешествовать и давно мечтаю превратить свое хобби в профессию. Пока занимаюсь туризмом только в отпуске.
Нацпроект "Демография" помог Сергею Васильевичу сделать шаг к осуществлению своей мечты. В службе занятости предпенсионеру предложили бесплатно освоить профессию гида-экскурсовода. И вот нынешним летом, отучившись в Алтайском госинституте культуры, он получил заветный диплом экскурсовода и инспектора особо охраняемой природной территории.
- Поэтому этим летом я водил экскурсии уже как дипломированный специалист, правда, по-прежнему на общественных началах. Найти подходящую вакансию из-за пандемии сейчас непросто. С нетерпением жду следующего туристического сезона.
По словам замначальника регионального управления по труду и занятости населения Елены Чувашовой, за два года реализации проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" в Алтайском крае прошли обучение уже 3,2 тысячи человек старше 50 лет, в том числе более тысячи - в этом году. 93 процента из них - это работающие граждане, которые либо повышают уже имеющуюся квалификацию, либо переучиваются и получают другую профессию. Более 95 процентов всех переобучившихся сохранили свои рабочие места или трудоустроены на новые.
Повар - в топе
Программа по профобучению людей старшего возраста "Навыки мудрых", которую в рамках нацпроекта реализует Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", продлится до 2024 года. По ней уже обучились 50 тысяч человек. Планируется, что в следующем году новую профессию смогут получить еще 25 тысяч россиян старше 50 лет. Обучение проходит онлайн и на базе колледжей, вузов и других образовательных центров, оснащенных самым современным оборудованием: есть курсы по 144, 72 и 256 часов.
В топе по популярности: "Поварское дело", "Дошкольное воспитание", "Электромонтаж", "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей", "Сварочные технологии", "Эстетическая косметология", "Парикмахерское искусство", "Кондитерское дело", "Медицинский и социальный уход", "Технологии моды". Выпускники сдают демонстрационный экзамен, получают документ о квалификации государственного образца и паспорт компетенций, подтверждающий уровень навыков.
Подготовила Ксения Колесникова
Когда серебро - золото
Татарстанцев приглашают принять участие в конкурсе грантов "Серебряный возраст". Участвовать в нем могут сообщества, направленные на социализацию и адаптацию пожилых людей.
Заявки принимаются до 17 декабря 2020 года по следующим тематическим направлениям: самоорганизация, взаимопомощь, добровольчество; развитие навыков предпринимательства; профессиональная адаптация; взаимодействие поколений; здоровый образ жизни; культура, искусство, история, краеведение; забота о пожилых людях, нуждающихся в помощи, в т. ч. поддержка родственников и ближайшего окружения, осуществляющих уход за ними; предотвращение дискриминации по возрасту и снижение рисков насилия и мошенничества в отношении пожилых людей. Победители конкурса получат гранты на сумму до 100 000 рублей.
Источник: "Казанские ведомости"
Домашний доктор
Алтайский край - один из пилотных регионов, которые по нацпроекту привлекает частные медицинские организации для оказания помощи пожилым людям на дому. Три частные клиники в крае уже включились в проект и в этом году должны охватить медико-социальными услугами 240 человек старше 65 лет в Барнауле, Новоалтайске, Заринске и Заринском районе. На эти цели регион получил из федерального бюджета 37,6 миллиона рублей.
- Мы выезжаем на дом к пожилым людям и по назначению врача ставим капельницы, уколы, делаем перевязки, а также контролируем прием лекарств и состояние здоровья, - рассказал корреспонденту "РГ" Константин Батог, руководитель частной клиники "ЮниЛаб", которая обслуживает пациентов в Заринске и Заринском районе. - Это очень хороший социальный проект, ведь для пожилых людей такие услуги абсолютно бесплатны. Теперь им не нужно идти в поликлинику, стоять в очередях - все можно сделать на дому. В нынешних эпидемиологических условиях, когда из-за коронавируса людям старше 65 лет рекомендовано оставаться дома, такая помощь особенно актуальна.
А в Костромской области уже третий год работает система долговременного и расширенного ухода за пожилыми людьми, когда некоммерческие организации берут на себя заботу о беспомощных и больных пенсионерах: ежедневно приходящие сиделки помогают подопечным по дому, стирают, прибирают, закупают продукты, готовят, читают с ними книги и газеты. Поэтому пилотный проект по привлечению частных клиник к медико-социальной помощи пенсионерам из категории 65+ стал логичным шагом по улучшению в регионе качества жизни пожилых людей. Как рассказала первый заместитель директора департамента соцзащиты Костромской области Наталья Якимова, в конкурсе на участие в медико-социальном патронаже участвовали четыре костромских частных медцентра, но под все требуемые критерии подошли два.
Внедрение системы долговременного ухода за инвалидами и пожилыми людьми, которые не могут самостоятельно за собой ухаживать, планируется поэтапно в течение следующего года. К началу 2022 года она заработает в каждом субъекте, хоть и не во всех муниципалитетах, а к 2024 году распространится по всей территории страны, следует из федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Она дополнит систему социального обслуживания населения, заменив стационары на полноценный и качественный уход на дому.