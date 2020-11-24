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24.11.2020 20:52
Рубрика: Культура

Тишина в народе

Неизвестные стихи Константина Симонова
Текст: Дмитрий Шеваров
Российская газета - Неделя № 266(8320)
Неизвестный Симонов. Звучит странно. Ну что может быть неизвестного у поэта, который еще в молодости вошел в учебники и всю свою не очень долгую жизнь прожил на глазах всей страны?
Константин Симонов в Гульрипши с соседями - семьей Игнатовых. Девочка в центре - Саша, дочка Симонова. Первая половина 1960-х. Фото: Из архива семьи Симоновых Константин Симонов в Гульрипши с соседями - семьей Игнатовых. Девочка в центре - Саша, дочка Симонова. Первая половина 1960-х. Фото: Из архива семьи Симоновых
Константин Симонов в Гульрипши с соседями - семьей Игнатовых. Девочка в центре - Саша, дочка Симонова. Первая половина 1960-х. Фото: Из архива семьи Симоновых

И все-таки: неизвестный Симонов.

Дети поэта Алексей и Екатерина передали мне не публиковавшиеся ранее стихотворения отца. В основном это стихи, написанные в 1970-е - в последние годы жизни Константина Михайловича. Автор не готовил их к публикации, не оттачивал рифмы. Это были экспромты.

После смерти Симонова его "домашние" стихи должны были появиться в одном из толстых литературных журналов, но подборку "зарубили".

Возможно, в ней увидели продолжение посмертного непослушания: по статусу Симонову полагались пышные похороны на Новодевичьем, а он выбрал поле под Могилевом, где в 1941-м полегли бойцы полковника Семена Кутепова (ставшего прототипом комбрига Серпилина в "Живых и мертвых").

Фото: Из архива Дмитрия Шеварова
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Симонову полагались стихи суровые и прямые, а он, оказывается, мог быть ироничен и насмешлив.

Лариса Алексеевна, жена Симонова, собрав подборку его неопубликованных стихов, написала и свое предисловие к ним: "Стихи "для себя" - органическая часть той особой, творческой, студийной атмосферы, которой окружал себя К. М. в повседневности, навсегда освободив себя от "буден". Эта атмосфера была полна смеха, веселья, юмора, иногда грустного самоподшучивания как необходимого контраста - дополнения к той серьезной работе, которую вел К. М. В ней была легкость, свобода, искусство, игра, как контраст - дополнение к творчеству - долгу, к многообразным нелегким литературным трудам..."

Этот текст датирован 20 января 1981 года. В том же году Ларисы Алексеевны не стало. Ей было всего 54. Пусть сегодняшняя публикация будет и в ее память.

28 ноября - 105 лет со дня рождения Константина Михайловича Симонова.

Константин Симонов в Гульрипши с соседями - семьей Игнатовых. Девочка в центре - Саша, дочка Симонова. Первая половина 1960-х.

Публикуется впервые

Первое из стихотворений требует комментария. В 1949 году Константин Симонов купил участок в селе Гульрипши, которое находится на берегу Черного моря в 13 километрах от Сухума. Позднее абхазское село стало популярным дачным местом творческой интеллигенции. Гульрипши было уникально своим интернациональным характером: там жили и абхазские, и грузинские, и русские поэты , а приезжали и французы, и немцы, и чилийцы… Не в последнюю очередь именно этим Гульрипши так нравилось Симонову.

Осенние Гульрипшские мотивы

  • Уже редеет кукуруза,
  • И за работой, из окна
  • Мне треть Советского Союза
  • Сквозь сад и огород видна.
  • С тех пор как листья облетели,
  • Налево виден мне Батюк,
  • Направо виден Церетели,
  • А прямо - собственный индюк.
  • Редеют куры на насесте,
  • Петух нас будит по утрам
  • И крик писательского тестя
  • Так сладостен по вечерам -
  • Когда, не дожидаясь гостя,
  • За стол, на лавочку бочком
  • Садимся, чтоб соседям кости
  • Вдруг перемыть за коньячком,
  • Поговорить про то, про это,
  • И про Гульрипшский наш район,
  • Поскольку лучше места нету
  • Во всей Абхазии, чем он.
  • 1974 г.

* * *

  • Неровен час -
  • В Нероны мчась,
  • Он от и до, как идиот,
  • Сожжет весь мир, как тот -
  • Весь Рим.
  • 5/XII-73

* * *

  • Страна моя родимая*,
  • Такие мы нерадивые,
  • Как будто ты не родимая.
  • Мы в поисках за правдою
  • Все где-то Непрядвою,
  • За Калкой, за Каялой…
  • А рядом пруд стоялый,
  • Пруд кривды современной,
  • Вот так, брат Сулейменов!
  • Спасибо, что напомнили,
  • Дай бог, чтоб верно поняли! -
  • Не потащив на плаху
  • От имени аллаха!
  • * * *
  • По мне прекрасней
  • шум волны,
  • Чем тишина в
  • природе.
  • Но нету хуже
  • тишины,
  • Чем тишина
  • в народе.
  • 1977
  • * * *
  • Его войною пропахали,
  • Взысканиями проборонили,
  • Вагон лекарств в него напхали
  • И тихо в вечность уронили.

Публикация Алексея Симонова и Екатерины Симоновой-Гудзенко.

* Стихотворение - отклик на книгу Олжаса Сулейменова "Аз и я".

Пишите Дмитрию Шеварову: dmitri.shevarov@yandex.ru
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