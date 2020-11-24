Неизвестный Симонов. Звучит странно. Ну что может быть неизвестного у поэта, который еще в молодости вошел в учебники и всю свою не очень долгую жизнь прожил на глазах всей страны?

Константин Симонов в Гульрипши с соседями - семьей Игнатовых. Девочка в центре - Саша, дочка Симонова. Первая половина 1960-х. Фото: Из архива семьи Симоновых

И все-таки: неизвестный Симонов.

Дети поэта Алексей и Екатерина передали мне не публиковавшиеся ранее стихотворения отца. В основном это стихи, написанные в 1970-е - в последние годы жизни Константина Михайловича. Автор не готовил их к публикации, не оттачивал рифмы. Это были экспромты.

После смерти Симонова его "домашние" стихи должны были появиться в одном из толстых литературных журналов, но подборку "зарубили".

Возможно, в ней увидели продолжение посмертного непослушания: по статусу Симонову полагались пышные похороны на Новодевичьем, а он выбрал поле под Могилевом, где в 1941-м полегли бойцы полковника Семена Кутепова (ставшего прототипом комбрига Серпилина в "Живых и мертвых").

Симонову полагались стихи суровые и прямые, а он, оказывается, мог быть ироничен и насмешлив.

Лариса Алексеевна, жена Симонова, собрав подборку его неопубликованных стихов, написала и свое предисловие к ним: "Стихи "для себя" - органическая часть той особой, творческой, студийной атмосферы, которой окружал себя К. М. в повседневности, навсегда освободив себя от "буден". Эта атмосфера была полна смеха, веселья, юмора, иногда грустного самоподшучивания как необходимого контраста - дополнения к той серьезной работе, которую вел К. М. В ней была легкость, свобода, искусство, игра, как контраст - дополнение к творчеству - долгу, к многообразным нелегким литературным трудам..."

Этот текст датирован 20 января 1981 года. В том же году Ларисы Алексеевны не стало. Ей было всего 54. Пусть сегодняшняя публикация будет и в ее память.

28 ноября - 105 лет со дня рождения Константина Михайловича Симонова.

Константин Симонов в Гульрипши с соседями - семьей Игнатовых. Девочка в центре - Саша, дочка Симонова. Первая половина 1960-х.

Публикуется впервые

Первое из стихотворений требует комментария. В 1949 году Константин Симонов купил участок в селе Гульрипши, которое находится на берегу Черного моря в 13 километрах от Сухума. Позднее абхазское село стало популярным дачным местом творческой интеллигенции. Гульрипши было уникально своим интернациональным характером: там жили и абхазские, и грузинские, и русские поэты , а приезжали и французы, и немцы, и чилийцы… Не в последнюю очередь именно этим Гульрипши так нравилось Симонову.

Осенние Гульрипшские мотивы

Уже редеет кукуруза,

И за работой, из окна

Мне треть Советского Союза

Сквозь сад и огород видна.

С тех пор как листья облетели,

Налево виден мне Батюк,

Направо виден Церетели,

А прямо - собственный индюк.

Редеют куры на насесте,

Петух нас будит по утрам

И крик писательского тестя

Так сладостен по вечерам -

Когда, не дожидаясь гостя,

За стол, на лавочку бочком

Садимся, чтоб соседям кости

Вдруг перемыть за коньячком,

Поговорить про то, про это,

И про Гульрипшский наш район,

Поскольку лучше места нету

Во всей Абхазии, чем он.

1974 г.

* * *

Неровен час -

В Нероны мчась,

Он от и до, как идиот,

Сожжет весь мир, как тот -

Весь Рим.

5/XII-73

* * *

Страна моя родимая*,

Такие мы нерадивые,

Как будто ты не родимая.

Мы в поисках за правдою

Все где-то Непрядвою,

За Калкой, за Каялой…

А рядом пруд стоялый,

Пруд кривды современной,

Вот так, брат Сулейменов!

Спасибо, что напомнили,

Дай бог, чтоб верно поняли! -

Не потащив на плаху

От имени аллаха!

* * *

По мне прекрасней

шум волны,

Чем тишина в

природе.

Но нету хуже

тишины,

Чем тишина

в народе.

1977

* * *

Его войною пропахали,

Взысканиями проборонили,

Вагон лекарств в него напхали

И тихо в вечность уронили.

Публикация Алексея Симонова и Екатерины Симоновой-Гудзенко.

* Стихотворение - отклик на книгу Олжаса Сулейменова "Аз и я".

Пишите Дмитрию Шеварову: dmitri.shevarov@yandex.ru