Камала Харрис снова может стать первой

Новости

В Японии приготовили десерт и коктейль в честь кубика Рубика 17:56
Председатель МТРК "Мир" Радик Батыршин награжден премией Зворыкина 17:39
Харитонова отстранили от выступлений в Bellator по состоянию здоровья 17:33
В Петербурге возбуждено дело о захвате детей в заложники 17:33
Вакцина "Вектора" направлена в 9 клиник для выявления нежелательных реакций 17:33
В Волгограде арестован напавший на инспекторов ГИБДД водитель 17:27
Начались исследования нановакцины от коронавируса 17:22
Врачи назвали самый ранний и малозаметный симптом коронавируса 17:22
Парламент Литвы утвердил Ингриду Шимоните премьером страны 17:18
Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном работу миротворцев в Карабахе 17:16
Названа вероятная причина захвата детей в Колпино 17:09
IATA: Потери авиаперевозчиков могут составить 157 миллиардов долларов 16:56
Житель Колпино отпустил захваченных в заложники детей 16:48
В Киеве символически изгнали Сороса 16:48
Волгоградская область вернется к московскому времени 16:46
Канал The CW закрыл сериал про темнокожего супергероя "Черная Молния" 16:40
Минпросвещения обсуждает формат учебы во втором полугодии 16:38
Япония и Китай планируют возобновить взаимные поездки бизнесменов 16:24
В Туле скончался один из авторов РСЗО "Ураган" и "Торнадо" 16:21
В Подмосковье могут снять часть ограничений до Нового года 16:18
В США обнаружили загадочный монолит из "Космической одиссеи" 16:03
Мишустин потребовал приемлемую цену на вакцину от коронавируса 16:02
СК попросит продлить арест экс-губернатору Фургалу до марта 16:01
"Мастера гостеприимства": Получить грант за туристический креатив 15:57
Лавров: Если США сломают и договор СНВ-3, мы не видим в этом трагедии 15:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
24.11.2020 17:41
Рубрика: В мире

Камала Харрис снова может стать первой

Текст: Алиса Старикова
Камала Харрис часто становилась первым номером. Вот и сейчас, имеет все шансы быть названной первой женщиной вице-президентом США и первой афроамериканкой, которой удалось занять такой пост. А вот сможет ли она стать и первой женщиной президентом?
Камала Харрис. Фото: AP Photo/Andrew Harnik Камала Харрис. Фото: AP Photo/Andrew Harnik
Камала Харрис. Фото: AP Photo/Andrew Harnik

Джо Байден не ошибся, взяв в пару Камалу Харрис в своей президентской гонке. В Штатах все больше избирателей имеют азиатские и африканские корни. Делая выбор в пользу Харрис, Байден показывал, что "старый белый человек" идет в ногу со временем.

Фото: AP Photo / Susan Walsh
Трамп разрешил своей администрации начать процесс передачи власти Байдену

Мать Харрис, исследователь в области рака, иммигрировала в Америку из Индии в 1960 году. Ее отец приехал в США с Ямайки. Когда Харрис было семь лет, родители разошлись. Камала и ее сестра выросли в Монреале, где работала мать. Позднее они перебрались в Окленд.

Харрис очень часто рассказывает, насколько сформировали ее как личность испытания, с которыми ей удалось справиться. В 1970-х годах в Калифорнии Камалу Харрис травили из-за цвета кожи. Это было страшно и больно, но именно это закалило ее характер. Такой же боевой дух вселяла в нее мать, которая принимала активное участие в движении за гражданские права. В своей автобиографии Камала пишет, что именно мама превратила ее в сильную женщину. "Не жалуйся. Делай, что-нибудь", - говорила мама. Эту просьбу Камала восприняла буквально.

Будущая вице-президент Камала Харис получила диплом Гарвардского университета, где изучала право и экономику, а затем получила степень доктора наук в юридическом Хастингс-колледже Калифорнийского университета. В 2004 году, обойдя шест конкурентов, заняла должность окружного прокурора Сан-Франциско. Камала стала не только первой женщиной прокурором, но и первой женщиной, с индийскими корнями и афроамериканским происхождением. Она привлекла к себе большое внимание, зарекомендовав себя как "сварливая женщина с острым умом".

Иногда ее действия противоречивы. Так, с одной стороны, она выступала против смертной казни, а с другой, предложила законопроект, который наказывал бы родителей тех детей, которые прогуливают школу, тюремным сроком.

В начале 2015 года Камала Харрис выдвинула свою кандидатуру в Сенат США. Ее поддержали не только многие демократы, но и тогдашний президент Барак Обама и вице-президент Джо Байден. Так она стала второй темнокожей женщиной-сенатором. В 2019 Харрис решилась предложить свою кандидатуру на пост президента США. Камала в какой-то момент даже считалась фаворитом среди кандидатов, но вскоре после низких результатов опросов сняла свою кандидатуру. Несмотря на некоторые прежние разногласия, Джо Байден предложил ей баллотироваться на должность вице-президента.

Фото: iStock
Как массмедиа тащили Байдена в президенты, а Трампа приняли в штыки

Выбор в пользу Камалы был стратегически важным. Она всенародная любимица, спасительница в глазах движения Black Lives Matter, сторонница мер по социальной защите. Хотя на практике ее можно назвать "политик-приспособленец".

Пойдет все так, как идет сейчас, и в день присяги Джо Байдену исполнится 78 лет. Он станет самым великовозрастным президентом в истории США. Вполне возможно, что ему будет сложно завершить свой четырехлетний срок. И тогда Камала Харрис без всякой процедуры избрания займет пост президента.

В мире США Выборы президента США-2020

Главное сегодня

Мишустин пообещал не принуждать к вакцинации от коронавируса
Песков отметил сильную перегрузку системы здравоохранения
Госдума одобрила рост пенсий выше инфляции
РФПИ: Цена одной дозы вакцины "Спутник V" составит не более 10 долларов
МВД утвердило изменения в водительские удостоверения и ПТС
Евросоюз признал тяжелейший кризис из-за вето Венгрии и Польши
Названы самые дорогие для жизни города мира