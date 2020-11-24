Камала Харрис снова может стать первой

Камала Харрис часто становилась первым номером. Вот и сейчас, имеет все шансы быть названной первой женщиной вице-президентом США и первой афроамериканкой, которой удалось занять такой пост. А вот сможет ли она стать и первой женщиной президентом?

Джо Байден не ошибся, взяв в пару Камалу Харрис в своей президентской гонке. В Штатах все больше избирателей имеют азиатские и африканские корни. Делая выбор в пользу Харрис, Байден показывал, что "старый белый человек" идет в ногу со временем.

Мать Харрис, исследователь в области рака, иммигрировала в Америку из Индии в 1960 году. Ее отец приехал в США с Ямайки. Когда Харрис было семь лет, родители разошлись. Камала и ее сестра выросли в Монреале, где работала мать. Позднее они перебрались в Окленд.

Харрис очень часто рассказывает, насколько сформировали ее как личность испытания, с которыми ей удалось справиться. В 1970-х годах в Калифорнии Камалу Харрис травили из-за цвета кожи. Это было страшно и больно, но именно это закалило ее характер. Такой же боевой дух вселяла в нее мать, которая принимала активное участие в движении за гражданские права. В своей автобиографии Камала пишет, что именно мама превратила ее в сильную женщину. "Не жалуйся. Делай, что-нибудь", - говорила мама. Эту просьбу Камала восприняла буквально.

Будущая вице-президент Камала Харис получила диплом Гарвардского университета, где изучала право и экономику, а затем получила степень доктора наук в юридическом Хастингс-колледже Калифорнийского университета. В 2004 году, обойдя шест конкурентов, заняла должность окружного прокурора Сан-Франциско. Камала стала не только первой женщиной прокурором, но и первой женщиной, с индийскими корнями и афроамериканским происхождением. Она привлекла к себе большое внимание, зарекомендовав себя как "сварливая женщина с острым умом".

Иногда ее действия противоречивы. Так, с одной стороны, она выступала против смертной казни, а с другой, предложила законопроект, который наказывал бы родителей тех детей, которые прогуливают школу, тюремным сроком.

В начале 2015 года Камала Харрис выдвинула свою кандидатуру в Сенат США. Ее поддержали не только многие демократы, но и тогдашний президент Барак Обама и вице-президент Джо Байден. Так она стала второй темнокожей женщиной-сенатором. В 2019 Харрис решилась предложить свою кандидатуру на пост президента США. Камала в какой-то момент даже считалась фаворитом среди кандидатов, но вскоре после низких результатов опросов сняла свою кандидатуру. Несмотря на некоторые прежние разногласия, Джо Байден предложил ей баллотироваться на должность вице-президента.

Выбор в пользу Камалы был стратегически важным. Она всенародная любимица, спасительница в глазах движения Black Lives Matter, сторонница мер по социальной защите. Хотя на практике ее можно назвать "политик-приспособленец".

Пойдет все так, как идет сейчас, и в день присяги Джо Байдену исполнится 78 лет. Он станет самым великовозрастным президентом в истории США. Вполне возможно, что ему будет сложно завершить свой четырехлетний срок. И тогда Камала Харрис без всякой процедуры избрания займет пост президента.