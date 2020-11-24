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24.11.2020 05:23
Рубрика: В мире

Китай начал миссию по поиску образцов горных пород с Луны

Текст: Максим Макарычев
Китай начал миссию по поиску образцов горных пород с Луны. Китайский роботизированный космический корабль Chang'e-5 покинул стартовый комплекс с космодрома Вэньчан на острове Хайнань на ракете Long March 5 в 4:30 утра по пекинскому времени.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Chang'e-5 будет нацеливаться на лунный район под названием Mons Rümker, высокий вулканический комплекс в регионе, известном как Oceanus Procellarum. Посадка на Луне состоится примерно через восемь дней, а вся миссия продлится 23 дня.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Миссия Chang'e-5, названная в честь древней китайской богини Луны, будет стремиться собрать лунный материал, чтобы помочь ученым узнать больше о происхождении и формировании Луны. Миссия проверит способность Китая удаленно получать образцы из космоса перед более сложными миссиями. В случае успеха Китай станет лишь третьей страной, получившей лунные образцы, вслед за СССР и США, сделавшими это почти 40 лет назад.

Китайский зонд будет находиться на поверхности Луны около двух дней. План миссии, отмечает Guardian, состоит в том, чтобы посадочный модуль пробурил лунную поверхность и вычерпал почву и камни с помощью манипулятора. Этот материал будет передан на стыковочный аппарат, который должен забрать его с поверхности и состыковаться с орбитальным модулем. Затем образцы будут отправлены в обратную капсулу для полета на Землю с посадкой в китайском регионе Внутренняя Монголия.

"Самые большие проблемы - это работа по отбору проб на поверхности Луны, взлет с поверхности Луны, сближение и стыковка на лунной орбите, а также высокоскоростной возврат к Земле", - заявил Пей Чжаюой, который является директором Центра исследования Луны и космической инженерии Китайского национального космического управления.

Планируется, что на Землю будет доставлено около двух килограммов реголита. Считается, что эти камни из района Mons Rümker гораздо более "молодые" по сравнению с образцами, взятыми американскими астронавтами с "Аполлона" и советскими роботизированными комплексами Luna. Им примерно 1,3 миллиарда лет по сравнению с камнями возрастом три-четыре миллиарда лет, обнаруженными советскими и американскими космическими аппаратами. Как отмечают ученые, образцы будут использованы для определения возраста событий, которые произошли во внутренней Солнечной системе.

"Новые образцы Chang'e-5 должны также улучшить наше понимание вулканической истории Луны. Миссия отправляется в район, где, как мы знаем, извергались вулканы в прошлом. Мы хотим точно знать, когда это было", - сказала доктор Кэти Джой из университета Манчестера в интервью BBC News.

В мире Восточная Азия Китай Общество Космос Освоение Луны

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