Клиенты страховщиков жизни не готовы рисковать накоплениями

Такая динамика была связана с падением сборов по инвестиционному страхованию жизни во II квартале. Однако по итогам 9 месяцев 2020 года рынок вырос на 4,2%, до 300 миллиардов рублей, рассказал управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам "Эксперт РА" Алексей Янин на конференции "Страхование жизни: трансформация рынка". Мероприятие организовано рейтинговым агентством "Эксперт РА" и аналитическим центром "БизнесДром".

Инвестиционное страхование жизни в III квартале этого года продолжило падение, в страховании заемщиков уровень сборов практически не изменился. А вот в накопительном страховании жизни объем премий вырос в два раза.

По словам Алексея Янина, структура рынка существенно меняется. В прошлом году инвестиционное страхование занимало 65% рынка, сейчас - только 44%. Это подтверждают и страховщики. "Идет корректировка продуктов инвестиционного страхования. В условиях кризиса клиенты настроены больше на продукты с гарантированной доходностью, пытаются избежать неопределенности и диверсифицировать риски. За 9 месяцев сборы по накопительному страхованию выросли. Этот продукт обладает и гарантированным доходом, и сервисными функциями. Волатильность на рынке ценных бумаг ведет клиента к тому, чтобы принять решение о приобретении страхового продукта с определенной гарантированной доходностью", - рассказал генеральный директор СК "Ингосстрах-Жизнь" Владимир Черников.

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) ранее рост продуктов накопительного страхования жизни объясняли текущей рыночной конъюнктурой. Как отмечал президент ВСС Игорь Юргенс, ставки падают по депозитам падают, клиенты начинают ощущать потребность в комплексной рисковой защите, при этом им важна возможность формировать существенные накопления. "На этом этапе накопительное страхование жизни - это тот самый баланс между рисковым покрытием и возможностью формировать существенные накопления на протяжении долгого срока, что очень важно", - сказал Игорь Юргенс.

Однако и в накопительном страховании, по словам Алексея Янина, эффект низкой базы постепенно исчерпывается. Растет доля накопительного страхования с единоразовым взносом, по итогам 9 месяцев 2020 года на него приходилось 46% рынка. Снижается доля долгосрочных договоров накопительного страхования (на договоры сроком более 10 лет приходится 20,8%). Однако с этой тенденцией согласны не все участники рынка.

"У нас растет доля долгосрочных договоров, на срок больше 10 лет. Около 40% продаж по накопительному страхованию - это договора на такие сроки", - рассказал генеральный директор СК "Сбербанк страхование жизни" Игорь Кобзарь. Он также обратил внимание на то, что средний возраст клиентов, выбирающих накопительные продукты, снижается. О покупке таких страховок задумываются люди в возрасте 35-40 лет, одна из причин - желание накопить на образование детей.

По данным "Эксперт РА", сегодня 88% полисов накопительного страхования жизни продаются через банки. Небанковское накопительное страхование за два года сократилось в полтора раза. Также, по мнению аналитиков, в сегменте страхования жизни сохраняется высокая концентрация - 88% рынка приходится на топ-10 страховщиков по объему собранных премий. Несмотря на это, сами страховщики отмечают, что концентрация снижается, а конкуренция в страховании жизни растет.

По итогам 2020 года рынок страхования жизни вырастет на 5-6%, его объем достигнет 430 миллиардов рублей, прогнозируют в "Эксперт РА". Как отмечают аналитики, пандемия коронавируса в существенной степени повышает уровень неопределенности. Тем не менее, агентство ожидает восстановления сегмента страхования заемщиков до конца 2020 года (плюс 4%) за счет оживления потребкредитования и ипотечного рынка в втором полугодии. Падение в сегменте инвестиционного страхования замедлится до 1-2%. В накопительном страховании жизни темпы прироста взносов будут в диапазоне 16-18%.