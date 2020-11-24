Вечер начался весело. "Извините, что только часть оркестра на сцене: музыканты задержались в буфете, они сейчас подойдут", - сказал из зала виновник события, композитор Александр Журбин, и слова его сразу задали тональность вечера. Впрочем, сам жанр - "опера-буффа" - и предполагал комизм и легкость, подвохи и метаморфозы. Хотя и злободневные намеки считывались без труда в истории, созданной либреттистом Михаилом Марфиным по сказкам Андерсена.

Сюжет оперы "Счастливый день" занимателен и для детей, и для взрослых. В некоем королевстве готовятся к встрече невесты короля: хлопочет корчмарь, организуя банкет, его дочь Эльза мечтает о встрече с благородным незнакомцем, который полюбит ее, бедную красотку. Министр и фрейлина наводят марафет, все предвкушают счастливый день. Но появляется гонец, и выясняется: невеста не приедет. Казалось бы, надежды на счастье рушатся. И тут два ловких кутюрье Ганс и Мартин, мечтавшие о королевских заказах, предлагают эффектный план. Они сошьют простушке Эльзе свадебное платье, девушка сыграет роль принцессы, ведь настоящую - никто не видел. К тому же и "кухарка, - как напомнили герои, - тоже может управлять государством".Сейчас, когда опера переживает эпоху экспериментов, написать произведение по канонам - это, пожалуй, самый нестандартный ход. Тем не менее, Журбину удалось создать крепкую драматургию, используя традиционные приемы: здесь арии, дуэты, ансамбли перемежаются речитативами и диалогическими ариозо. Приперченные диссонансами гармонии извилистые вокальные линии сменяются очаровательными песенными мелодиями, которые еще долго вспоминаются после спектакля. "Мода правит здесь у нас не понарошку, мода здесь у нас - политика большая, ведь в нашем королевстве по одежке не только встречают, но и провожают" - вот один из зажигательных рефренов и стержней оперы. Дальше интрига закрутилась вокруг "нового платья короля". Однако "мега-кутюрье" дурят напыщенного короля и выставляют его голышом на осмеяние - ради того, чтобы Эльза вышла замуж за… влюбленного в нее Мартина. Что ж, их счастливый день в конце концов наступит.Режиссеры Полина Бертэн и Дмитрий Маркин не изобретают сверх-концепций и не ищут экзистенциальных подтекстов: их задача - представить новый опус в его первозданной красе. Действие сосредоточено вокруг конструкции с двумя боковыми лесенками, соединяющимися в галерею с балкончиком. Наверху трогательно объясняются в любви Эльза (Полина Клинникова) и Мартин (Андрей Макаров), внизу перед домом совершает торжественный выезд на самокате король. У Максима Сударева он выходит таким обаятельным самодуром, чем-то напоминающим героя Евгения Леонова в старом фильме "Обыкновенное чудо".

Будьте серьезны. И пусть вам будет легко

Запомнились и актерские работы Дмитрия Мазанского (Корчмарь), Дмитрия Орлова (Ганс), Вениамина Егорова (Министр), Софьи Ефимовой (Фрейлина). Антрепризный характер постановки позволил провести хороший каст и собрать талантливых, увлеченных общим замыслом артистов. Кроме солистов в спектакле задействованы силы Тульской областной филармонии, где, собственно, состоялся первый показ - как совместная работа фестиваля "Серьезно и легко!" к 75-летию Журбина и проекта "Опера для всех".

По замыслу Полины Бертэн, давно пора соединять лучшие творческие силы столицы с регионами, как в данном случае - с Тульским филармоническим оркестром и его руководителем Владиславом Лавриком (он же музыкальный руководитель постановки), и Тульским государственным хором (худрук Александр Соловьёв, хормейстер Сергей Сидоренко), отлично проявившим себя и как миманс, и как кордебалет. А через день после премьеры Александр Журбин, поздравив всех участников, оповестил, что его фестиваль берет паузу. С вирусами трудно не считаться.

- В нынешней ситуации, - написал в соцсетях композитор, - приглашать людей даже на что-то интересное и экстраординарное - нельзя. Спасибо всем, кто поддерживал наш фестиваль, приходил на концерты и спектакли, вздыхал и плакал, аплодировал и смеялся... Будьте серьезны. И пусть вам будет легко.