Кузнецова: Жизням детей, бывших заложниками в Колпино, ничего не угрожает

Шестеро детей, которых держали в заложниках в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга, находятся в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает, заявила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

Детский омбудсмен сообщила, что детей обследуют врачи. Также с ними работают психологи и местные органы опеки. "С матерью работают правоохранительные органы", - сказала Кузнецова, которую цитирует пресс-служба детского омбудсмена.

По ее словам, важно, чтобы семье была оказана максимальная помощь, а дети поскорее вернулись к привычному образу жизни.

Ранее сообщалось, что мужчина взял в заложники своих шестерых детей в Колино. и закрылся с ними в квартире. По предварительной информации, он является биологическим отцом двоих из детей. Вечером он сдался полиции и отпустил заложников.