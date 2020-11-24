Лавров: Если США сломают и договор СНВ-3, мы не видим в этом трагедии

У России есть все необходимое, чтобы обеспечить свою безопасность, даже если США не продлят последний еще действующий Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ-3), заявил 24 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия 24".

"Если США сломают и последний остающийся пока еще до 5 февраля договор - о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ-3), это будет их решением, которое мы, конечно же, оцениваем негативно. Но никакой трагедии в этом мы не усматриваем", подчеркнул глава российского МИД.

Также он отметил, что российская сторона "подтверждает готовность обсуждать новую ситуацию, которая сложилась в сфере стратегической стабильности, в сфере контроля над вооружениями". По его словам, "мы выступаем за то, чтобы искать новые договоренности, но это нам нужно не больше, чем США и кому бы то ни было из союзников США".

Поэтому, считает Лавров, Москва не склонна чрезмерно драматизировать ситуацию, хотя "мы, конечно, предпочли бы, чтобы инструменты контроля, транспарентности в сфере вооружений сохранялись".