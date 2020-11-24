Лавров: Режим прекращения огня в Карабахе соблюдается полностью

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается полностью, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия 24".

Глава МИД РФ отметил, что "жизнеспособность договоренности подтверждается ежедневно. Прекращение огня соблюдается полностью".

Также министр рассказал, что российские миротворцы "активно и в самые сжатые сроки развернули соответствующую операцию, тесно сотрудничают и с армянской, и с азербайджанской общиной, помогают решать гуманитарные проблемы".

Ранее ситуацию в Карабахе Лавров обсудил в ходе телефонных переговоров со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.