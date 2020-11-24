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24.11.2020 15:41
Рубрика: В мире

Лавров: РФ хотела бы юридически закрепить запрет на передачу данных ДОН

Текст: Константин Волков

Москва хотела бы юридически закрепить обязательства остающихся в Договоре об открытом небе (ДОН) стран не передавать полученные по итогам полетов данные третьим странам. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал сегодня в эфире телеканала "Россия 24".

США завершили процедуру выхода из ДОН 22 ноября.

Фото: AP
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"Печально, что еще один инструмент поддержания мировой стабильности, безопасности - Договор об открытом небе - почил в бозе благодаря решению Соединенных Штатов, - сказал Лавров. - ...И Договор о ракетах средней и меньшей дальности, и Договор об открытом небе Соединенные Штаты разорвали, ссылаясь на то, что эти документы нарушались систематически и давно Российской Федерацией - опять-таки, голословно, опять-таки, без фактов, опять-таки, скрывая то, что подозрения в нарушении в адрес Соединенных Штатов исчисляются десятками случаев, и все это хорошо известно".

Также он отметил, что "другие западные участники Договора об открытом небе, наверное, пока еще стесняются называть вещи своими именами, пытаются сделать хорошую мину при плохой игре и избегают принципиальной критики Соединенных Штатов, но они прекрасно понимают, что утратить этот договор было бы потерей для безопасности, прежде всего, в Европе".

В мире США Правительство МИД Выход США из договора о РСМД

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