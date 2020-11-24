Лифтерам и сантехникам предложили подтвердить квалификацию онлайн

"Сегодня у соискателей не всегда есть возможность пройти независимую оценку квалификации по месту жительства, поэтому необходимо обеспечить территориальную доступность, а для этого нужны новые подходы и более масштабное внедрение цифровых технологий, - пояснили в Минтруде. - Дистанционные экзамены проводятся по 24 профессиональным квалификациям в сферах строительства, ЖКХ, агропромышленного комплекса, индустрии красоты и управления персоналом. После успешной сдачи теории практику можно сдать в течение года. После сдачи теоретического и практического экзаменов соискатель получает свидетельство о квалификации".
Проведение практических экзаменов во многих регионах приостановлена из-за пандемии коронавируса. Подтвердить свои практические умения можно будет позже, когда ситуация с COVID-19 в стране нормализуется, добавила Юлия Смирнова. Сделать это можно будет в одном из множества центров независимой оценки квалификации, открытых по всей стране.
"Свидетельство о прохождении независимой оценки квалификации принимается работодателями наравне или вместе с дипломами о среднем профессиональном образовании, - объяснила Юлия Смирнова. - Более того, обслуживать, например, лифты без такого свидетельства уже нельзя. Сейчас готовится нормативная база, чтобы сделать это испытание обязательным и для других специальностей: строителей, сотрудников жилищно-коммунального хозяйства, даже мастеров клинига - всех тех, где элементарная ошибка может привести к гибели или травме самого работника или ответственности перед третьими лицами".
Сейчас в НАРКе сфокусировали внимание на специальностях, наиболее востребованных в "коронакризис": строительство, сферы ЖКХ и красоты, агропром, работа в области HR. В дальнейшем набор профессий может быть существенно расширен.
"По нашим оценкам, от 50% до 70% трудоспособного населения нуждаются в таких экзаменах, - добавила Юлия Смирнова. - Вряд ли потребуется оценка для философов, лингвистов или, например, математиков. Но для более прикладных занятий такая оценка позволит точно понять, готов человек безопасно и качественно выполнять ту или иную работу или нет".
Полноценность свидетельств о независимой оценке квалификации подтвердили и в Минтруде. По мнению ведомства, его обладатели с опытом работы смогут подтвердить актуальность своих знаний и умений, а те, кто только выходит на рынок труда, - качество образования и уровень полученных компетенций.
"На портале "Работа в России" у соискателей появилась возможность указывать данные о прохождении экзаменов по квалификации, - добавили в пресс-службе Минтруда. - Принять в нем участие смогут все желающие, оформив заявку на информационном ресурсе "Онлайн экзамен". В 2021 году планируется для тех квалификаций, для которых это возможно, перевести в онлайн-формат и практическую часть профэкзамена".
Стоимость прохождения теоретической части экзамена составляет 500 рублей, однако студенты и другие категории людей могут сдать ее бесплатно.