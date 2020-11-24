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24.11.2020 03:00
Рубрика: Экономика

Лифтерам и сантехникам предложили подтвердить квалификацию онлайн

Текст: Алексей Дуэль
Успешно пройти испытание по централизованной сдаче теоретической части профессионального экзамена в дистанционном режиме смогла только половина участников, рассказала "РГ" первый заместитель гендиректора АНО "Национальное агентство развития квалификаций" (НАРК) Юлия Смирнова. Всего, по ее словам, новым способом прохождения теоретической части профэкзамена, который реализуется при поддержке Минтруда, за первый месяц после появления такой возможности воспользовались первые 60 человек. Чуть более половины подтвердило свою подготовку и будет далее сдавать практическую часть.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Сегодня у соискателей не всегда есть возможность пройти независимую оценку квалификации по месту жительства, поэтому необходимо обеспечить территориальную доступность, а для этого нужны новые подходы и более масштабное внедрение цифровых технологий, - пояснили в Минтруде. - Дистанционные экзамены проводятся по 24 профессиональным квалификациям в сферах строительства, ЖКХ, агропромышленного комплекса, индустрии красоты и управления персоналом. После успешной сдачи теории практику можно сдать в течение года. После сдачи теоретического и практического экзаменов соискатель получает свидетельство о квалификации".

Фото: iStock
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Проведение практических экзаменов во многих регионах приостановлена из-за пандемии коронавируса. Подтвердить свои практические умения можно будет позже, когда ситуация с COVID-19 в стране нормализуется, добавила Юлия Смирнова. Сделать это можно будет в одном из множества центров независимой оценки квалификации, открытых по всей стране.

"Свидетельство о прохождении независимой оценки квалификации принимается работодателями наравне или вместе с дипломами о среднем профессиональном образовании, - объяснила Юлия Смирнова. - Более того, обслуживать, например, лифты без такого свидетельства уже нельзя. Сейчас готовится нормативная база, чтобы сделать это испытание обязательным и для других специальностей: строителей, сотрудников жилищно-коммунального хозяйства, даже мастеров клинига - всех тех, где элементарная ошибка может привести к гибели или травме самого работника или ответственности перед третьими лицами".

Сейчас в НАРКе сфокусировали внимание на специальностях, наиболее востребованных в "коронакризис": строительство, сферы ЖКХ и красоты, агропром, работа в области HR. В дальнейшем набор профессий может быть существенно расширен.

"По нашим оценкам, от 50% до 70% трудоспособного населения нуждаются в таких экзаменах, - добавила Юлия Смирнова. - Вряд ли потребуется оценка для философов, лингвистов или, например, математиков. Но для более прикладных занятий такая оценка позволит точно понять, готов человек безопасно и качественно выполнять ту или иную работу или нет".

Полноценность свидетельств о независимой оценке квалификации подтвердили и в Минтруде. По мнению ведомства, его обладатели с опытом работы смогут подтвердить актуальность своих знаний и умений, а те, кто только выходит на рынок труда, - качество образования и уровень полученных компетенций.

"На портале "Работа в России" у соискателей появилась возможность указывать данные о прохождении экзаменов по квалификации, - добавили в пресс-службе Минтруда. - Принять в нем участие смогут все желающие, оформив заявку на информационном ресурсе "Онлайн экзамен". В 2021 году планируется для тех квалификаций, для которых это возможно, перевести в онлайн-формат и практическую часть профэкзамена".

Стоимость прохождения теоретической части экзамена составляет 500 рублей, однако студенты и другие категории людей могут сдать ее бесплатно.

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