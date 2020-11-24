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24.11.2020 22:10
Рубрика: Спорт

Предвкушая Мадрид

"Локомотив" проведет ключевой матч Лиги чемпионов в гостях против "Атлетико"
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 265(8319)
В среду московский "Локомотив" проведет четвертый матч на групповом этапе Лиги чемпионов. Команда Марко Николича встретится на выезде с одним из ведущих клубов Европы - "Атлетико".
Первая игра между "Локомотивом" и "Атлетико" завершилась вничью со счетом 1:1. Фото: Михаил Синицын/РГ Первая игра между "Локомотивом" и "Атлетико" завершилась вничью со счетом 1:1. Фото: Михаил Синицын/РГ
Первая игра между "Локомотивом" и "Атлетико" завершилась вничью со счетом 1:1. Фото: Михаил Синицын/РГ

Первая встреча этих команд тремя неделями ранее в Черкизове получилась богатой на события. Гости хоть и много атаковали, но "железнодорожники" выстояли, да еще и сумели сравнять счет благодаря пенальти, который рефери назначил после просмотра VAR. Итоговые 1:1, скорее, были в пользу "Локомотива", а не "Атлетико", во второй раз подряд потерявшего очки на выезде в Лиге чемпионов.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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- Мы неплохо смотрелись против команды, которая здорово оборонялась и хорошо контратаковала, как вы могли увидеть в матчах с "Баварией" и "Зальцбургом". Жаль, нам не хватило сил в концовке. Плюс фантастически сыграл их вратарь. Я бы отметил его, - сказал главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне.

Вообще, надо сказать, что мадридцы здорово проводят старт сезона. В скобках можно оставить разве что поединок с "Баварией" в Мюнхене, в котором немецкая команда выиграла со счетом 4:0. В остальном - у "матрасов", как еще называют "Атлетико", все складывается лучше некуда. По потерянным очкам команда Симеоне - лидер чемпионата Испании. Сейчас она идет на второй строчке с отставанием от "Реал Сосьедада" в три очка. При этом у "Атлетико" есть еще два матча в запасе.

Из минусов - не сможет помочь мадридцам в игре Луис Суарес. У уругвайца диагностировали COVID-19, из-за чего он уже пропустил поединок за национальную сборную с Бразилией и противостояние с бывшим клубом - "Барселоной" в Примере.

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Что касается "Локомотива", то на выходных москвичи прервали серию из шести матчей без побед, переиграв на своем поле тульский "Арсенал" (1:0). Большую часть встречи "красно-зеленые" провели в меньшинстве из-за удаления Ведрана Чорлуки, но тем не менее сумели набрать три очка. В который уже раз вице-чемпиона страны выручил Антон Миранчук, реализовавший пенальти.

- Это была очень важная победа. Мы показали характер, здорово проявив себя после красной карточки. Однако впереди трудный график, и все мои мысли заняты "Атлетико", - подчеркнул рулевой "железнодорожников" Марко Николич. Несмотря на победу над "Арсеналом", игра "Локомотива" и результаты команды оставляют желать лучшего. По итогам первого круга москвичи идут на восьмой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. Отставание от еврокубковой зоны не критическое - четыре очка, но дело даже не в этом. Удручают показатели "красно-зеленых" в атаке: в стартовых 15 турах забито лишь 16 мячей. Меньше отличились только "Урал", "Тамбов", "Ротор" и "Уфа". И это с Зе Луишем и Федором Смоловым в нападении.

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В общем, проблем у "Локомотива" хватает. При этом во всех трех матчах Лиги чемпионов москвичи показывали достойный футбол. По крайней мере, они боролись за результат и набрали столько же очков (два), сколько "Зенит" и "Краснодар" в своих встречах вместе взятые.

Добавим, что в среду в Лиге чемпионов состоится еще несколько матчей: "Боруссия" (Менхенгладбах) - "Шахтер", "Олимпиакос" - "Манчестер Сити", "Бавария" - "Зальцбург", "Интер" - "Реал", "Марсель" - "Порту", "Аякс" - "Мидтьюлланн", "Ливерпуль" - "Аталанта".

Где будем смотреть

25 ноября, среда, "Матч ТВ"

22.55. "Атлетико" - "Локомотив". Прямая трансляция.

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