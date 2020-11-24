Матвиенко назвала Таджикистан естественным стратегическим партнером России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудила вопросы российско-таджикского сотрудничества с председателем Маджлиси милли (верхней палаты) парламента Республики Таджикистан Рустами Эмомали. Он прибыл в Москву с первым официальным визитом в этом качестве.

"Россия и Таджикистан - естественные стратегические партнеры. Отношения между нашими странами развиваются очень содержательно по всем направлениям", - отметила Валентина Матвиенко в ходе встречи.

Она подчеркнула, что Россия является основным торгово-экономическим партнером Таджикистана. "Но здесь не только экономика, это и гуманитарная сфера, это и военно-техническое сотрудничество, это и вопросы региональной безопасности, в том числе - ситуация на таджикско-афганской границе, которая для нас является очень чувствительной", - сказала спикер.

Рустами Эмомали считает, что потенциал российских инвесторов в Таджикистане реализован еще не в полной мере и для увеличения показателей в этой сфере следует использовать свободные экономические зоны. Таджикские сельхозпроизводители, по его словам, заинтересованы в том, чтобы расширить ассортимент качественных овощей и фруктов, поставляемых на российский рынок. Спикер Маджлиси милли также предложил поговорить о проблемах трудовых мигрантов, в том числе - в части упрощения их постановки на учет в России.

Эти и другие темы станут предметом обсуждения на заседании комиссии по сотрудничеству верхних палат парламентов России и Таджикистана. Оно пройдет в среду под председательством обоих спикеров.