Матвиенко оценила перспективы продления СНВ-3 в условиях передачи власти в США

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает крайне важным, чтобы действующая администрация США в процессе передачи власти преемникам не создавала искусственных препятствий в вопросе о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

"Очень важно, чтобы действующая команда сейчас, в этот период определенного безвременья, не пыталась искусственно создавать дополнительные сложности для своих преемников, для членов следующей команды, блокируя работу", - сказала она в интервью газете "Известия".

По мнению главы Совфеда, основания для беспокойства есть. "Подобные случаи, к сожалению, в новейшей истории Белого дома уже были, мы о них знаем", - отметила она, добавив, что решать судьбу документа, возможно, будет уже новая команда в Белом доме.

"Однако если окончательное признание итогов выборов в Соединенных Штатах затянется до января, то до истечения срока документа останутся считаные дни", - подчеркнула Валентина Матвиенко. К тому же в переходный период в США традиционно ставятся "на паузу" многие процессы в двусторонних контактах, "что естественно для переходного периода", добавила она.

"Это мы фиксируем в каждом случае передачи власти, а сейчас, когда такой переходный период еще получает дополнительное жесткое конфронтационное наполнение, риски торможения по всем направлениям еще более существенны", - полагает Валентина Матвиенко.