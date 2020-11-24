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24.11.2020 12:58
Рубрика: Общество

Медпомощь станет доступнее сельским жителям

Текст: Елена Манукиян

До конца года в сельских населенных пунктах должны построить или заменить более 1,2 тысячи фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, сообщили "РГ" в Общероссийском Народном Фронте, активисты которого по поручению президента контролируют ввод объектов в эксплуатацию. Они общаются с местным населением и выясняют, насколько люди удовлетворены реализацией нацпроекта "Здравоохранение".

Фото: Максим Касьян
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По итогам первого этапа мониторинга в сентябре общественники проверили 840 новых зданий в 56 регионах. Они выяснили, что строительство четверти из них несколько отстает  от сроков, заявленных в государственных контрактах. Второй этап стартовал в понедельник, 23 ноября, и продлится до 10 декабря. Как отметили в ОНФ, к его началу список увеличился на 103 объекта. Так, в Орловской области прибавилось 14 объектов, Республике Башкортостан - 13, Воронежской области - 12, Республике Калмыкия - 11, Пензенской области - 8. Это регионы, в которых заключили новые контракты на строительство или замену фельдшерско-акушерских пунктов.

В ноябре активисты в первую очередь обратят внимание на объекты со сроком ввода в эксплуатацию до 1 декабря. Среди задач общественников также оценить благоустройство прилегающей территории, подъездные пути к фельдшерско-акушерским пунктам, доступность зданий для маломобильных граждан, внутренние интерьеры и сообщить о любых нарушениях.

"Важно знать, где проблемы есть, и активно на них реагировать", - подчеркнул сопредседатель Центрального штаба Общероссийского Народного Фронта Леонид Рошаль.

Всего под наблюдением ОНФ сегодня находятся 1,4 тысячи фельдшерско-акушерских пунктов в 71 регионе. За их строительством следят 1,1 тысячи общественных наблюдателей, в том числе активисты ОНФ, Российского союза сельской молодежи, представители "Молодежки ОНФ", общественного движения "Волонтеры-медики" и Профсоюза работников здравоохранения.

Общество Здоровье

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