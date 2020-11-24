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24.11.2020 14:40
Рубрика: Власть

Медведев предложил разработать законопроект о самозанятых

Текст: Айсель Герейханова

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил разработать законопроект о самозанятых. Он отметил, что введение специального налогового режима для самозанятых было своевременным и правильным решением, но сейчас есть примеры, когда недобросовестные работодатели переводят работников в статус самозанятых, чтобы не платить подоходный налог и платежи во внебюджетные фонды. В итоге люди лишаются социальных гарантий.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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"Нужно разграничить труд наемного работника, труд работника по договору и труд самозанятого лица, чтобы подобных злоупотреблений не было", - заявил Медведев в ходе обсуждения поправок в социально-трудовое законодательство, которое проходит на площадке "Единой России".

Председатель партии также сообщил, что "Единая Россия" внесет поправки в закон о занятости до конца осенней сессии.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия"

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