Медведев предложил усовершенствовать порядок оплаты труда

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что оплата труда должна быть адаптирована к современным условиям. А перегибы и несбалансированная ситуация между тарифной составляющей и надтарифной частью недопустимы, подчеркнул он.

"Сейчас постоянная составляющая определяется на уровне МРОТ, что едва ли можно принять за правильное решение. Постоянная часть оплаты труда должна носить стимулирующую функцию, это то, что работодатель гарантирует", - заявил Медведев в ходе онлайн-обсуждения поправок в социально-трудовое законодательство.

Он напомнил, что в советские времена тарифная составляющая была очень значительной, а надтарифная - относительно небольшой. "А сейчас очень часто происходит обратная ситуация", - отметил председатель ЕР.

Медведев призвал обратить внимание на эту проблему не только в бюджетных отраслях, но и в коммерческом секторе.