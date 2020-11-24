Медведев предложил ввести компенсацию за ненормированный рабочий день

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что Трудовой кодекс еще с советских времен не предусматривает денежную компенсацию за ненормированный рабочий день. В итоге это создает поводы для различных нарушений трудовых прав.

"Возможны разные пути решения этой проблемы - стоит посмотреть и на возможность дополнительного отпуска, и введения материальной компенсации", - отметил он в ходе онлайн-обсуждения поправок в социально-трудовое законодательство. По его словам, сейчас законодательство предусматривает компенсацию в виде дополнительнительного трехдневного отпуска, но такая компенсация не всем нужна.

Ранее Медведев также заявил, что до конца осенней сессии партия планирует внести поправки в закон о занятости, а сам законопроект может быть существенно переработан до конца работы действующего созывы Госдумы.